شاحنة الرئيس الإيراني التي رُصدت بنيويورك.. ما قصتها وماذا تحمل؟ (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

أثارت مراسم مغادرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له لمدينة نيويورك الأمريكية، الحديث واللغط الكثير وذلك لما ظهر من مشاهد عجيبة أمام الفندق الذي كان ينزل فيه رئيسي أثناء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر شاحنة مصفحة خاصة بالوفد الإيراني وهي تقف أمام فندق “ميلينيوم هيلتون” الذي كانوا يقيمون فيه، أثناء تحميلها بأشياء كثيرة لا يعرف لمن تتبع هذه الأشياء التي بدا عليها أنها ثمنية جدا.

وبحسب موقع “إيران انترناشيونال”؛ فمن بين الأشياء التي تم شحنها مجموعة من الآلات الكهربائية ومعدات إلكترونية وأشياء أخرى ثمينة جدا.