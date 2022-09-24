بعد إطلاق سراحه بوساطة ولي العهد.. أول تعليق من والد الأسير المغربي المحرر

تواصل – فريق التحرير:

توجه والد الأسير المغربي إبراهيم سعدون، المحرر في أوكرانيا، بالشكر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على وساطته في إطلاق سراح نجله.

وقال والد الأسير المغربي المحرر في أوكرانيا: “ابني إبراهيم سعدون اعتقل أثناء دراسته”، وفقا لـ”العربية”.

وكان إبراهيم سعدون قد صدر بحقه حكمًا بالإعدام من قبل سلطات دونيتسك الموالية لروسيا، بسبب انضمامه للحرب إلى جانب الجيش الأوكراني، حيث تم القبض على الطالب المغربي في أبريل الماضي إلى جانب البريطانيين إيدن أسلين وشون بينر، بعد قتالهم إلى جانب القوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول.

ولاقت وساطة ولي العهد بالإفراج عن 10 أسرى لدى روسيا من 5 دول إشادات دولية واسعة، حيث عبرت العديد من الدول الكبرى عن شكرها لجهود ولي العهد الإنسانية، وأصدرت كل من أمريكا وبريطانيا والسويد وكرواتيا ودول عربية وخليجية بيانات تشيد بدور الوساطة الذي لعبه ولي العهد في إنجاح صفقة تبادل الأسرى.

وعلى الصعيد المغربي، وصف رئيس الحكومة السابق في المغرب، سعد الدين العثماني، لحظة وصول الطالب إلى المملكة بـ”لحظة مؤثرة”، معربا عن امتنانه للمملكة على وقفتها الإنسانية.