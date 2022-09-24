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ناسا تلغي إطلاق صاروخها المرتقب الثلاثاء إلى الفضاء بسبب الطقس

ناسا تلغي إطلاق صاروخها المرتقب الثلاثاء إلى الفضاء بسبب الطقس

ناسا تلغي إطلاق صاروخها المرتقب الثلاثاء إلى الفضاء بسبب الطقس
٠٦:٥٤:٥٩ م، السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

كشفت وكالة ناسا، منذ قليل، عن إلغاء إطلاق صاروخها الجديد المرتقب الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية.

وسيشكل تأجيل موعد إقلاع الصاروخ ضربة قاسية لناسا التي سبق أن واجهت مشكلتين منعتاها من إطلاق صاروخها الجديد نحو القمر.

وواجهت رحلة «ناسا» المرتقبة إلى القمر، مشاكل كبيرة قد تؤدي إلى فشلها، فللمرة الثالثة قد لا تنجح عملية إطلاق صاروخ “ناسا” الجديد العملاق إلى القمر والعقبة تكمن هذه المرة في عاصفة بمنطقة البحر الكاريبي.

وبعد محاولتي إقلاع فاشلتين قبل بضعة أسابيع بسبب مشاكل فنية، أصبحت المحاولة الجديدة المقرر تنفيذها الثلاثاء ضمن برنامج “أرتيميس 1” مهددة بفعل عاصفة تتشكل في منطقة البحر الكاريبي.

ولم يتم تسمية “المنخفض الاستوائي رقم 9” فيما يقع حالياً أسفل جمهورية الدومينيكان، إلا أن هذا المنخفض يُفترض أن يتحول إلى إعصار في الأيام المقبلة وأن يصل عبر خليج المكسيك إلى فلوريدا حيث يقع مركز كينيدي للفضاء الذي سيُطلَق منه الصاروخ.

مشاكل فنية تواجه رحلة الإطلاق
وقال المسؤول في مركز كينيدي مايك بولغر الجمعة إنّ “خطتنا الرئيسية تتمثل في مواصلة المهمة والمباشرة بعملية الإقلاع في 27 سبتمبر.

وأضاف: “لكن إذا تعيّن علينا الانتقال إلى الخطة الثانوية، فسنحتاج إلى بضعة أيام للانتقال من الاختبار الحالي، وإعادة الصاروخ إلى مبنى التجميع الخاص به”.

وتتولى وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) مراقبة كل تقرير عن حالة الطقس، فيما قال بولغر “سنتخذ قرارنا ربما كحد أقصى اليوم السبت أو في وقت مبكر من بعد الظهر”.

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الصاروخ المرتقب رحلة إلى القمر صاورخ ناسا وكالة ناسا

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