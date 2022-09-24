السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
براتب 17 ألف ريال.. «السفارة البريطانية» تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض
الصندوق العقاري يحدد قيمة الدعم الفوري غير المسترد
تجمع الرياض الصحي يعلن عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة
اتفاقية بأكثر من 40 مليار ريال لتطوير البنية التحتية لـ 11 مدينة بالمملكة (فيديو)
شاهد.. سيول عارمة تجتاح طيبة المهد غرب يلملم
«عفريت البحر».. صياد يعثر على أغرب نوع من أسماك القرش يشبه الإنسان

الرئيسية

 /

فرص

 /

براتب 17 ألف ريال.. «السفارة البريطانية» تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض

براتب 17 ألف ريال.. «السفارة البريطانية» تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض

براتب 17 ألف ريال.. «السفارة البريطانية» تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض
٠٦:١٩:٤٣ م، السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السفارة البريطانية في المملكة، عبر موقعها الرسمي  عن توفر وظائف إدارية شاغرة، براتب يصل لـ 17 ألف ريال، وذلك وفقا للشروط والمتطلبات الوظيفية التالية  .

المسمى الوظيفي:

مستشار تجاري أول ، البيع بالتجزئة والأطعمة والمشروبات 

المؤهلات والخبرة

  1. خبرة تجارية مثالية في السعودية و / أو المملكة المتحدة. معرفة مفاهيم التجارة والاستثمار.
  2. القدرة على التخطيط الاستراتيجي ، واستيعاب المعلومات من مجموعة من المصادر ، ورؤية الصورة الأكبر لاكتشاف الفرص.
  3. الخبرة في العمل بشكل استباقي ومستقل ونحو أهداف الأداء ضمن إعداد الفريق ، مما يساهم في الأهداف العامة للقسم.
  4. خبرة في العمل بشكل مستقل ، بالإضافة إلى كونك جزءًا من فريق دولي.
  5. تركيز قوي على العملاء والقدرة على تقديم خدمة عالية الجودة.
  6. نهج تعاوني للشراكات مع الزملاء وأصحاب المصلحة.
  7. مهارات اتصال ممتازة باللغة الإنجليزية. القدرة على التعبير عن الأفكار والرسائل بوضوح ودقة ، شفهياً وخطياً.
  8. معرفة عملية جيدة ببرامج Microsoft Office (Outlook و Word و Excel و PowerPoint و Teams).
  9. معرفة بقطاع الطعام والشراب في المملكة العربية السعودية.
  10. خبرة في إدارة المشروع.
  11. مهارات قوية في التحدث أمام الجمهور والعرض التقديمي.

رابط لتقديم

وللتقديم على الوظائف والحصول على مزيد من المعلومات من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا)
الكلمات الدلالية:
السفارة البريطانية فرص وظائف وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
وظائف إدارية شاغرة بمركز «وقاية».. مرفق الشروط وطريقة التقديم

وظائف إدارية شاغرة بمركز «وقاية».. مرفق الشروط وطريقة التقديم

٠١:٠٨ م، الثلاثاء، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٠
«هدف» يوفر 3 آلاف وظيفة للخريجين من المبتعثين في أمريكا

«هدف» يوفر 3 آلاف وظيفة للخريجين من المبتعثين في أمريكا

٠٥:٤٠ م، الأربعاء، ٢٧ مايو ٢٠١٥
وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

٠٣:٤١ م، الثلاثاء، ٠٣ أغسطس ٢٠٢١
عاجل.. “الخارجية” تُعلن عن 210 وظيفة في عدة التخصصات عبر “جدارة”

عاجل.. “الخارجية” تُعلن عن 210 وظيفة في عدة التخصصات عبر “جدارة”

١٢:٢٤ م، الأثنين، ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *