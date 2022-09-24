براتب 17 ألف ريال.. «السفارة البريطانية» تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض
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أعلنت السفارة البريطانية في المملكة، عبر موقعها الرسمي عن توفر وظائف إدارية شاغرة، براتب يصل لـ 17 ألف ريال، وذلك وفقا للشروط والمتطلبات الوظيفية التالية .
المسمى الوظيفي:
مستشار تجاري أول ، البيع بالتجزئة والأطعمة والمشروبات
المؤهلات والخبرة
- خبرة تجارية مثالية في السعودية و / أو المملكة المتحدة. معرفة مفاهيم التجارة والاستثمار.
- القدرة على التخطيط الاستراتيجي ، واستيعاب المعلومات من مجموعة من المصادر ، ورؤية الصورة الأكبر لاكتشاف الفرص.
- الخبرة في العمل بشكل استباقي ومستقل ونحو أهداف الأداء ضمن إعداد الفريق ، مما يساهم في الأهداف العامة للقسم.
- خبرة في العمل بشكل مستقل ، بالإضافة إلى كونك جزءًا من فريق دولي.
- تركيز قوي على العملاء والقدرة على تقديم خدمة عالية الجودة.
- نهج تعاوني للشراكات مع الزملاء وأصحاب المصلحة.
- مهارات اتصال ممتازة باللغة الإنجليزية. القدرة على التعبير عن الأفكار والرسائل بوضوح ودقة ، شفهياً وخطياً.
- معرفة عملية جيدة ببرامج Microsoft Office (Outlook و Word و Excel و PowerPoint و Teams).
- معرفة بقطاع الطعام والشراب في المملكة العربية السعودية.
- خبرة في إدارة المشروع.
- مهارات قوية في التحدث أمام الجمهور والعرض التقديمي.
رابط لتقديم
وللتقديم على الوظائف والحصول على مزيد من المعلومات من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا)