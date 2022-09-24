براتب 17 ألف ريال.. «السفارة البريطانية» تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض

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أعلنت السفارة البريطانية في المملكة، عبر موقعها الرسمي عن توفر وظائف إدارية شاغرة، براتب يصل لـ 17 ألف ريال، وذلك وفقا للشروط والمتطلبات الوظيفية التالية .