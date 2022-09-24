اتفاقية بأكثر من 40 مليار ريال لتطوير البنية التحتية لـ 11 مدينة بالمملكة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اتفاقية بأكثر من 40 مليار ريال لتطوير البنية التحتية لـ 11 مدينة حول المملكة.

تم توقيع الاتفاقية بين وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأكبر مطور عقاري الشركة الوطنية للإسكان.

ويمثل الوزارة في توقيع هذه الاتفاقية، ممثل الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري الأستاذ عبدالرحمن الطويل.

بينما يمثل الشركة الوطنية للإسكان الرئيس التنفيذي الأستاذ محمدي البطي.