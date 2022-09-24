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الصندوق العقاري يحدد قيمة الدعم الفوري غير المسترد
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الصندوق العقاري يحدد قيمة الدعم الفوري غير المسترد

الصندوق العقاري يحدد قيمة الدعم الفوري غير المسترد

الصندوق العقاري يحدد قيمة الدعم الفوري غير المسترد
٠٦:٠٦:٤٤ م، السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد صندوق التنمية العقاري، أنه تم إطلاق باقات الدعم السكني التي تُعد أحد الحلول الاختيارية بالتوازي مع برنامج القرض العقاري المدعوم.

جاء ذلك في رد من الصندوق عبر حساب “العناية بالمستفيدين”، عل سؤال مغرد قال فيه “كيف أحصل على دعم باقات السكني الجديدة؟”.

وأجاب صندوق التنمية العقاري بقول “أخونا الغالي بهدف تنويع خيارات الدعم السكني للمستفيدين، تم إطلاق باقات الدعم السكني التي تُعد أحد الحلول الاختيارية بالتوازي مع برنامج القرض العقاري المدعوم ، حيث تتيح للمستفيدين الحصول على دعم فوري غير مسترد”.

وأضاف صندوق التنمية العقاري أن الدعم الفوري غير المسترد يصل إلى ١٠٠ ألف ريال يقدم بالشراكة مع الجهات التمويلية.

وفي وقت سابق، أكد برنامج سكني، أن تقديم منتج التمويل المدعوم للمستفيدين مستمر حاليا، ولم يتوقف.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب العناية بالمستفيدين على سؤال لأحد المغردين وجه سؤالا مفاده : “هل توقف دعم القرض العقاري؟”.

وأضاف برنامج سكني “الدعم مستمر حاليا، ونعمل جاهدين على توفير حلول وبرامج جديدة تهدف لتقديم عدة خيارات لأهالينا المستفيدين”.

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الكلمات الدلالية:
الدعم العقاري الصندوق العقاري دعم غير مسترد صندوق التنمية العقاري

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