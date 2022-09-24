تجمع الرياض الصحي يعلن عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة

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أعلن (تجمع الرياض الصحي الأول) عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والتقنية، لحملة مختلف المؤهلات، وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

ـ نائب الرئيس التنفيذي للتميز في الرعاية الصحية

ـ المدير التنفيذي المشارك للصحة الريفية

ـ المدير التنفيذي المشارك للشؤون الطبية بصحة المجتمع

ـ المدير التنفيذي المشارك للتميز الإكلينيكي

المدير التنفيذي المشارك لإدارة الأصول

مدير تحليل البيانات

كبير مهندسي حلول التطبيقات والأنظمة

رئيس فريق المبرمجين

طريقة التقديم:

ـ التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم السبت بتاريخ 1444/02/28هـ الموافق 2022/09/2

ـ رابط التقديم: (اضغط هنا)