تجمع الرياض الصحي يعلن عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة
تواصل ـ فريق التحرير:
أعلن (تجمع الرياض الصحي الأول) عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والتقنية، لحملة مختلف المؤهلات، وذلك وفقا للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
ـ نائب الرئيس التنفيذي للتميز في الرعاية الصحية
ـ المدير التنفيذي المشارك للصحة الريفية
ـ المدير التنفيذي المشارك للشؤون الطبية بصحة المجتمع
ـ المدير التنفيذي المشارك للتميز الإكلينيكي
المدير التنفيذي المشارك لإدارة الأصول
مدير تحليل البيانات
كبير مهندسي حلول التطبيقات والأنظمة
رئيس فريق المبرمجين
طريقة التقديم:
ـ التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم السبت بتاريخ 1444/02/28هـ الموافق 2022/09/2
ـ رابط التقديم: (اضغط هنا)