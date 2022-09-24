السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
تجمع الرياض الصحي يعلن عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة
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تجمع الرياض الصحي يعلن عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة

تجمع الرياض الصحي يعلن عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة

تجمع الرياض الصحي يعلن عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة
٠٥:٥٧:٥١ م، السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلن (تجمع الرياض الصحي الأول) عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والتقنية، لحملة مختلف المؤهلات، وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

ـ نائب الرئيس التنفيذي للتميز في الرعاية الصحية
ـ المدير التنفيذي المشارك للصحة الريفية
ـ المدير التنفيذي المشارك للشؤون الطبية بصحة المجتمع
ـ المدير التنفيذي المشارك للتميز الإكلينيكي
المدير التنفيذي المشارك لإدارة الأصول
مدير تحليل البيانات
كبير مهندسي حلول التطبيقات والأنظمة
رئيس فريق المبرمجين

طريقة التقديم:

ـ التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم السبت بتاريخ 1444/02/28هـ الموافق 2022/09/2

ـ رابط التقديم: (اضغط هنا)

الكلمات الدلالية:
التجمع الصحي فرص وظائف إدارية وظائف تقنية وظائف شاغرة

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