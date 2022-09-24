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شاهد.. سيول عارمة تجتاح طيبة المهد غرب يلملم
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شاهد.. سيول عارمة تجتاح طيبة المهد غرب يلملم

شاهد.. سيول عارمة تجتاح طيبة المهد غرب يلملم

شاهد.. سيول عارمة تجتاح طيبة المهد غرب يلملم
٠٥:٤٢:٤٤ م، السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

وثق مقطع فيديو وجود سيول عارمة في طيبة المهد غرب يلملم في جنوب المملكة.

وتظهر السيول وهي تندفع بسرعة عالية جدا في طريقها حيث تشهد المنطقة طقسا غير مستقر منذ أيام.

توقع المركز الوطني للأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على مناطق جازان، عسير والباحة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج على الجزء الجنوبي, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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الكلمات الدلالية:
أمطار غزيرة الطقس المملكة حالة الطقس اليوم سيول

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