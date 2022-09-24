«عفريت البحر».. صياد يعثر على أغرب نوع من أسماك القرش يشبه الإنسان

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نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، صورة لسمكة قرش معروفة باسم “عفريت البحر”، بعد أن عثر عليها صياد قبالة سواحل أستراليا، حيث بدت بأسنان حادة وابتسامة شبيهة بالإنسان.

وحسب الصحيفة أثارت صورة سمكة القرش الغريبة تعليقات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وصفها البعض بالسمكة الشريرة، في حين قال آخرون إنها تبتسم كما نفعل نحن.

ووفق المدير المساعد للأبحاث في مختبر الساحل والبحر بجامعة ولاية فلوريدا، دين غروبس، فإن السمكة هي من نوع قرش “الغولبن” أو “العفريت”.

وينتشر هذا النوع من أسماك القرش وفق غروبس في المحيطين الهندي والأطلسي وأجزاء من المحيط الهادئ.

ويمكن أن يصل طول الذكور من هذا النوع من أسماك القرش إلى 2.6 قدم، بينما يمكن أن يصل طول الإناث إلى 3 أقدام.