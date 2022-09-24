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فيديو لطفل كويتي .. وردة فعل غير متوقعة عن الانتخابات التشريعية

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فيديو لطفل كويتي .. وردة فعل غير متوقعة عن الانتخابات التشريعية

فيديو لطفل كويتي .. وردة فعل غير متوقعة عن الانتخابات التشريعية

فيديو لطفل كويتي .. وردة فعل غير متوقعة عن الانتخابات التشريعية
٠٥:١٥:٣٢ م، السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أثار طفل كويتي حفيظة وقريحة الموجودين حوله بالضحك والقهقهة، عندما علق على صورة المرشحين للانتخابات التشريعية لمجلس الأمة 2022 بالكويت، وأنهم مجرد شهداء الغزو العراقي للكويت.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه قائمة كبيرة جدا معلقة على بانر عملاق في أحد الميادين بالكويت، وأخذ الموجودون يتداولون الحديث عنها، فإذ بالطفل وبكل براءة يعبر عما جاء في باله بأنها مجرد صورة لشهداء الغزو العراقي للكويت عام 1990 !

وستجرى انتخابات مجلس الأمة الكويتي هذا العام 2022 في 29 سبتمبر الحالي، بعدما تم فتح باب التسجيل في 29 أغسطس، واستمرت الترشيحات والترشيحات للانتخابات حتى 7 أغسطس 2022.

وقبل ذلك أعلن مجلس الأمة على موقعه الرسمي قائمة بأسماء المرشحين في الانتخابات من مختلف الدوائر في الكويت.

الكلمات الدلالية:
الانتخابات التشريعية الغزو العراقي طفل كويتي مجلس الأمة مرشحو مجلس الأمة

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