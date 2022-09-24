السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الشرطة الأمريكية تترك امرأة مكبلة اليدين داخل سيارة على قضبان القطار.. فكانت الكارثة
شاهد.. رجل يطارد عائلة حاملا ساطور بالكويت
«مواصفات فريدة».. «فولكس فاغن» تطرح أحدث سياراتها ذاتية القيادة
تفاصيل جديدة عن سمكة قرش مرعبة اخترقت مياه الخليج وبثت الذعر بالكويت
وزير الخارجية يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة
أوكرانيا تعاقب إيران.. والأخيرة ترد: هناك أطراف تسعى لتدمير علاقتنا

الرئيسية

 /

منوعات

 /

الشرطة الأمريكية تترك امرأة مكبلة اليدين داخل سيارة على قضبان القطار.. فكانت الكارثة

الشرطة الأمريكية تترك امرأة مكبلة اليدين داخل سيارة على قضبان القطار.. فكانت الكارثة

الشرطة الأمريكية تترك امرأة مكبلة اليدين داخل سيارة على قضبان القطار.. فكانت الكارثة
٠٥:٠٠:٢٤ م، السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

نشرت وسائل إعلام أمريكية، فيديو يوثق واقعة لا تصدق قام بها رجال شرطة أمريكيين، حيث ألقوا القبض على امرأة ثم وضعوها في سيارة الشرطة وأوقفوا السيارة على قضبان القطار.

وفي التفاصيل، فإن ضباط أمن في ولاية كولورادو الأمريكية قاموا بتصرف وُصف “بالغبي جداً” عندما أوقفوا سيارتهم فوق سكة قطار خلال احتجازهم امرأة مكبلة اليدين بالمقعد الخلفي فأتى قطار مسرع وصدمها فيما هرب الضباط تاركينها بسيارتهم.

وحسب إعلام أمريكي، فإن المرأة أصيبت بإصابات خطيرة لكنها ستنجو حسب الطبيب، حيث أنها تدعى “ريوس غونزاليس”.

وحسب الخبر فإن المرأة أصيبت بالإصابات التالية:

– رضّة قوية في الرأس

– كسر في الذراع

– كسر في القص (عظمة منتصف الصدر)

– تكسّر 9 ضلوع من أضلاع الصدر

– تكسّر الأسنان الأمامية

-إصابات متفرقة في ظهرها وساقيها

 

الكلمات الدلالية:
الشرطة الامريكية القبض على امرأة سيارة قضبان القطار قطار

مواد ذات صلة

المزيد
ليس مصدرًا لـ”السواك” فقط .. بالصور عناقيد الكباث تزين شجر الأراك في جازان

ليس مصدرًا لـ”السواك” فقط .. بالصور عناقيد الكباث تزين شجر الأراك في جازان

٠٨:٢٧ م، السبت، ٢١ مايو ٢٠٢٢
شركة بريطانية تعتزم إنشاء شبكة «أنفاق مغناطيسية» لتوصيل الطلبات للمنازل

شركة بريطانية تعتزم إنشاء شبكة «أنفاق مغناطيسية» لتوصيل الطلبات للمنازل

٠٤:٤٩ م، الأربعاء، ٠٥ فبراير ٢٠٢٠
مقارنة براتبك الشهري.. كم يجني أثرياء العالم في الدقيقة الواحدة؟

مقارنة براتبك الشهري.. كم يجني أثرياء العالم في الدقيقة الواحدة؟

١١:٤٠ ص، الأربعاء، ١٢ ديسمبر ٢٠١٨
البصل يتفوق على الشوكولاتة في تحسين المزاج

البصل يتفوق على الشوكولاتة في تحسين المزاج

١١:١٠ م، الأثنين، ٢٣ يوليو ٢٠١٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *