الشرطة الأمريكية تترك امرأة مكبلة اليدين داخل سيارة على قضبان القطار.. فكانت الكارثة

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نشرت وسائل إعلام أمريكية، فيديو يوثق واقعة لا تصدق قام بها رجال شرطة أمريكيين، حيث ألقوا القبض على امرأة ثم وضعوها في سيارة الشرطة وأوقفوا السيارة على قضبان القطار.

وفي التفاصيل، فإن ضباط أمن في ولاية كولورادو الأمريكية قاموا بتصرف وُصف “بالغبي جداً” عندما أوقفوا سيارتهم فوق سكة قطار خلال احتجازهم امرأة مكبلة اليدين بالمقعد الخلفي فأتى قطار مسرع وصدمها فيما هرب الضباط تاركينها بسيارتهم.

وحسب إعلام أمريكي، فإن المرأة أصيبت بإصابات خطيرة لكنها ستنجو حسب الطبيب، حيث أنها تدعى “ريوس غونزاليس”.

وحسب الخبر فإن المرأة أصيبت بالإصابات التالية:

– رضّة قوية في الرأس

– كسر في الذراع

– كسر في القص (عظمة منتصف الصدر)

– تكسّر 9 ضلوع من أضلاع الصدر

– تكسّر الأسنان الأمامية

-إصابات متفرقة في ظهرها وساقيها