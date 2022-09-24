«مواصفات فريدة».. «فولكس فاغن» تطرح أحدث سياراتها ذاتية القيادة

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أعلنت شركة «فولكس فاغن» عن تصميم مركبتها الاختبارية الجديدة التي ستكون من أبرز السيارات ذاتية القيادة في المستقبل.

وحرص المصممون أثناء العمل في Gen.Travel على إخراجها مركبة مريحة بامتياز، إذ جعلوا سقفها مرتفعا لتوفير مساحة داخلية كبيرة.

تزويد محيط السيارة بنوافذ زجاجية واسعة

كما تم تزويد محيط السيارة بالكامل بنوافذ زجاجية واسعة، وحصلت على سقف بانورامي كبير أيضا، أما بابيها الجانبيين فصمما ليفتحا نحو الأعلى لتسهيل عملية دخول وخروج الركاب من السيارة.

أما قمرة هذه المركبة فزودت بصفين من المقاعد التي خصصت لأربعة ركاب، ويمكن إبقاء الصف الأول من المقاعد متجها إلى الأمام لتحويل المقعدين الخلفيين إلى أسرّة مريحة، أو تدوير المقاعد الأمامية لتقابل المقاعد الخلفية التي وضعت أمامها طاولة كبيرة متعددة الاستخدامات.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن السيارة ستحصل على نظام قيادة ذاتي من الجيل الخامس، أي أنها قادرة على نقل الركاب إلى وجهتهم دون الحاجة لسائق إطلاقا فضلا عن تجهيزها بأنظمة التعليق النشط eABC والتي توفر راحة كبيرة للركاب أثناء التنقل.

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