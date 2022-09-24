السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. رجل يطارد عائلة حاملا ساطور بالكويت
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شاهد.. رجل يطارد عائلة حاملا ساطور بالكويت

شاهد.. رجل يطارد عائلة حاملا ساطور بالكويت

شاهد.. رجل يطارد عائلة حاملا ساطور بالكويت
٠٤:٤٧:٢٩ م، السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، فيديو يوثق لحظات مرعبة لمطادرة رجل لعائلة داخل سيارتها حاملًا ساطور.

وأظهر الفيديو اعتراض الرجل للسيارة وأوقفها مهددًا بقتلهم في شارع عام بالكويت.

فيما ظهر أحد الأشخاص الذي تدخل ونجح في إبعاد الرجل الذي يحمل الساطور، بينما قام لاحقا بإطلاق عيارات نارية في الهواء لإبعاد خطره عن العائلة، حسب إعلام محلي.

وأفاد مغردون أن مطلق النار على حامل الساطور، ضابط يدعى خليفة الظفيري، حيث كان خارج دوام عمله.

وقد تم إحالة المعتدي إلى مركز شرطة سعد العبدالله، وتسجيل قضية تهديد بالقتل.

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