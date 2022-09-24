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تفاصيل جديدة عن سمكة قرش مرعبة اخترقت مياه الخليج وبثت الذعر بالكويت
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تفاصيل جديدة عن سمكة قرش مرعبة اخترقت مياه الخليج وبثت الذعر بالكويت

تفاصيل جديدة عن سمكة قرش مرعبة اخترقت مياه الخليج وبثت الذعر بالكويت

تفاصيل جديدة عن سمكة قرش مرعبة اخترقت مياه الخليج وبثت الذعر بالكويت
٠٤:١٩:١٨ م، السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

كشف الهيئة العامة للبيئة بدولة الكويت أن سمكة قرش في منطقة صباح الأحمد، التي اخترقت المياه البحرية منذ يومين ليس لها أسنان.

وأضافت الهيئة العامة للبيئة في بيان أن هذا النوع من القروش يقوم بفلترة الماء ولا يشكل خطرا وسيتعامل معه غواصون ذوو خبرة.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، قد أصدرت تحذيرًا عاجلًا لمرتادي أحد الشواطئ بالكويت، من سمكة قرش كبيرة قد تشكل خطرًا على حياتهم بعد ظهورها في منطقة صباح الأحمد البحرية.

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تحذير عاجل من الداخلية الكويتية بعد ظهور سمكة قرش كبيرة في هذه المنطقة

وحسب بيان وزارة الداخلية الذي نشرته وسائل إعلام محلية، :” وردت معلومات إلى عمليات وزارة الداخلية عن وجود سمكة قرش كبيرة تتجول بين الممرات المائية في منطقة صباح الأحمد البحرية”.

وتابعت :” وتحذر الوزارة مرتادي الشاطئ بأخذ الحيطة والحذر، حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ اللازم”.

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