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وزير الخارجية يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة
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وزير الخارجية يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة

وزير الخارجية يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة

وزير الخارجية يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة
٠٤:١٠:٤١ م، السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم،  الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين المملكة والأمم المتحدة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وأبدى الأمين العام امتنانه لجهود المملكة لتحقيق الهدنة بين أطراف الأزمة في اليمن، وجهود المملكة المستمرة للوصول لحل سياسي للأزمة اليمنية.

حضر اللقاء مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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‏الأمم المتحدة الأمين العام لقاء وزير الخارجية وزير الخارجية

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