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ضبط شابين ظهرا في فيديو مخالف للآداب العامة بعسير

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ضبط شابين ظهرا في فيديو مخالف للآداب العامة بعسير

ضبط شابين ظهرا في فيديو مخالف للآداب العامة بعسير

ضبط شابين ظهرا في فيديو مخالف للآداب العامة بعسير
٠٣:٥٤:٤٦ م، السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

ضبطت شرطة منطقة عسير شابا وشابة ظهرا في مقطع فيديو مخالفين للآداب العامة وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وقبل أيام، قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بمنطقة عسير على مواطن لإيوائه (3) مخالفين من الجنسية الإثيوبية في شقة يملكها، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن آواهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

الجريمة المرتكبة تستوجب التوقيف

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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الكلمات الدلالية:
الشرطة المملكة شرطة عسير فيديوهات مخالفة مخالفة الآداب العامة

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