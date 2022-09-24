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إيران تتلقى ضربة جديدة.. أوكرانيا تعاقب نظام الملالي بهذا القرار

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إيران تتلقى ضربة جديدة.. أوكرانيا تعاقب نظام الملالي بهذا القرار

إيران تتلقى ضربة جديدة.. أوكرانيا تعاقب نظام الملالي بهذا القرار

إيران تتلقى ضربة جديدة.. أوكرانيا تعاقب نظام الملالي بهذا القرار
٠٤:٠٧:٥٢ م، السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

قررت أوكرانيا معاقبة إيران بخفض التمثيل الدبلوماسي، بسبب ما تردد عن مد الأخيرة لروسيا بطائرات مسيرة لا ستخدامها في الحرب على كييف.

من جانبه أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في بيان اليوم السبت، عن أسف إيران لقرار أوكرانيا خفض العلاقات معها بسبب ما تردد عن إمداد روسيا بطائرات مسيرة إيرانية.

وناشد المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني أوكرانيا «بالكف عن الخضوع لتأثير أطراف ثالثة تسعى لتدمير العلاقات بين البلدين».

وكانت أوكرانيا قد ذكرت أمس الجمعة أنها ستخفض علاقاتها الدبلوماسية مع إيران بسبب إمداد الأخيرة القوات الروسية بطائرات مسيرة، في خطوة وصفها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنها «تواطؤ مع الشر».

الكلمات الدلالية:
اوكرانيا ايران روسيا طائرات بدون طيار

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