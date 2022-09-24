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«بوادر أزمة».. روسيا تعفي أحد كبار القادة العسكريين من منصبه

«بوادر أزمة».. روسيا تعفي أحد كبار القادة العسكريين من منصبه

«بوادر أزمة».. روسيا تعفي أحد كبار القادة العسكريين من منصبه
٠٣:٥٠:٤٥ م، السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت روسيا استبدال الجنرال المسؤول عن اللوجستيات الجيش في حين أظهر اجتياحها لأوكرانيا ثغرات في هذا المجال.

وقالت وزارة الدفاع في بيان: “أُعفي جنرال الجيش دميتري بولغاكوف من مهامه كنائب لوزير الدفاع بسبب نقله إلى منصب آخر”.

وحل محله الجنرال ميخايل ميزينتسيف (60 عامًا)، الذي كان حتى ذلك الحين يترأس مركز مراقبة الدفاع الوطني، وسيصبح الآن نائب وزير الدفاع “المسؤول عن الإمدادات المادية والتقنية للقوات المسلحة”، بحسب المصدر نفسه.

وشغل ميزينتسيف مناصب عدة ضمن هيئة الأركان خلال مسيرته العسكرية الطويلة وفُرضت عليه عقوبات غربية لدوره في حصار مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية التي احتلتها القوات الروسية في مايو.

صعوبات لوجستية كثيرة أمام روسيا

يأتي هذا التغيير في هيئة الأركان العامة في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس فلاديمير بوتن هذا الأسبوع تعبئة مئات الآلاف من الروس لدعم الاجتياح في أوكرانيا.

وتُشكّل التعبئة تحديًا تنظيميًا كبيرًا يتطلب استدعاء جنود الاحتياط لتجهيزهم وإرسالهم إلى مراكز تدريب ثم إلى الجبهة.

سلّط الاجتياح الروسي لأوكرانيا الضوء على صعوبات لوجستية كثيرة لدى الجانب الروسي، حيث أشار المحللون إلى أوجه القصور هذه كأحد الأسباب خلف الصعوبات التي واجهتها القوات الروسية.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية حرب أوكرانيا روسيا

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