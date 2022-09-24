ولي العهد يستقبل المستشار الألماني في قصر السلام بجدة (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

استقبل سمو ولي العهد في قصر السلام بجدة المستشار الألماني.

ووصل المستشار الألماني أولاف شولتس إلى جدة، اليوم السبت، في زيارة عمل للمملكة، وذلك في خبر عاجل بثته قناة “الإخبارية”.

وكان المحلل السياسي ألكسندر نازاروف، أكد منذ ساعات أن أي مفاوضات مقبلة حاسمة، بين روسيا وأوكرانيا، إذا تحققت ستكون في الرياض، وليست في تركيا.

وأضاف في مقاله المنشور في موقع “روسيا اليوم”،:” بعدما نجحت وساطة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، في صفقة الأسرى الأخيرة بين البلدين والتي شملت رعايا 5 دول غربية ومن المغرب ستكون الرياض الواجهة لمثل هذه الصفقات”.

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وأوضح المحلل السياسي الروسي، أن هناك وساطة سعودية في الأزمة الأوكرانية، مبينا أن “مثل هذه التبادلات أو الإفراجات قد تصبح منتظمة”، لافتا إلى أن الدور المحتمل للرياض أكثر طلبا وأهمية بالنسبة لأوروبا، لذا فإذا ما حدث ذلك، يمكن أن تجري تلك المحادثات في الرياض وليس في تركيا.

وخلص ألكسندر للقول : في هذه الحالة، يصبح موقف المملكة، والدول العربية في الخليج بشكل عام، إن لم يكن حاسما، فهو على أقل تقدير مهما جدا لجميع أطراف “الحرب العالمية الثالثة” التي تدور رحاها الآن.