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«حيلة غريبة لا يفعلها إلا البشر».. ماذا فعل كلب للحصول على الطعام ؟
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«حيلة غريبة لا يفعلها إلا البشر».. ماذا فعل كلب للحصول على الطعام ؟

«حيلة غريبة لا يفعلها إلا البشر».. ماذا فعل كلب للحصول على الطعام ؟

«حيلة غريبة لا يفعلها إلا البشر».. ماذا فعل كلب للحصول على الطعام ؟
٠٣:١٢:٥٩ م، السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو غريب وطريف لكلب يقوم بحيلة ماكرة للحصول على الطعام من أحد الأشخاص.

وأظهر الفيديو الذي حظى على مشاهدات كبيرة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، كلب في الشارع يسير على 3 أقدام بينما رفع القدم الراعبة عن الأرض وأظهرها كأن بها إصابة لا تمكنه من السير عليها.

واقترب الكلب من أحد الأشخاص للحصول على الطعام، وبعد أن حصل على طعامه قام بإنزال قدمه التي أظهر أنها مكسورة، وأكمل سيره على الأربعة أقدام بشكل طبيعي.

وأبدى مغردون صدمتهم من الحيلة الماكرة التي فعلها الكلب، وذكر البعض أن هذه الحيلة يقوم بها بعض البشر من المتسولين الذين يدعون إصاباتهم وعجزهم لاستعطاف المارة والحصول على المال.

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