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الدفاع الروسية تعلن تفاصيل عملية نوعية في جنوب أوكرانيا.. وتكشف عن النتائج
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الدفاع الروسية تعلن تفاصيل عملية نوعية في جنوب أوكرانيا.. وتكشف عن النتائج

الدفاع الروسية تعلن تفاصيل عملية نوعية في جنوب أوكرانيا.. وتكشف عن النتائج

الدفاع الروسية تعلن تفاصيل عملية نوعية في جنوب أوكرانيا.. وتكشف عن النتائج
٠٢:٥٣:١٩ م، السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

كشفت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن ما يصل إلى 300 مسلح قتلوا بهجوم صاروخي على نقطة انتشار مؤقتة للمسلحين الأوكرانيين في مقاطعة نيكولايف بجنوب أوكرانيا.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع الروسية ايغور كوناشينكوف، أن ضربات جوية أخرى في مقاطعة نيكولايف أدت إلى مقتل أكثر من 200 أوكراني ، وتدمير 3 دبابات و16 عربة قتال مصفحة.

مقتل 140 جنديا أوكرانيا

وذكر كوناشينكوف أن خسائر القوات الأوكرانية جراء ضربات نارية مكثفة قرب مدينة كوبيانسك (مقاطعة خاركوف) وبلدة شوروفو (جمهورية دونيتسك الشعبية) تجاوزت 140 جنديا بين قتيل وجريح، إضافة إلى 19 قطعة من المعدات العسكرية.

وأشار المتحدث إلى أنه خلال صد محاولة هجوم فاشلة قام بها لواء 10 اقتحام جبلي على محور بيريستوفو في دونيتسك، تمت تصفية 48 عسكريا أوكرانيا، بينهم 7 ضباط، كما دمرت 4 مدرعات.

وتراجعت القوات الروسية خلال الأيام الماضية وأخلت مدن كانت قد سيطرت في وقت سابق عليها عندما اندلع القتال لأول مرة بين الجانبين.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الدفاع الروسية روسيا مقاطعة نيكولايف بجنوب أوكرانيا هجوم صاروخي

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