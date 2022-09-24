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«تكريم راية التوحيد».. إماراتي يلتقط علم المملكة بعد سقوطه على طريق سريع (فيديو)

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«تكريم راية التوحيد».. إماراتي يلتقط علم المملكة بعد سقوطه على طريق سريع (فيديو)

«تكريم راية التوحيد».. إماراتي يلتقط علم المملكة بعد سقوطه على طريق سريع (فيديو)

«تكريم راية التوحيد».. إماراتي يلتقط علم المملكة بعد سقوطه على طريق سريع (فيديو)
٠٢:٣٠:٤٩ م، السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو رجل إماراتي وهو يقوم بمخاطرة كبيرة لالتقاط علم المملكة الذي وقع على الطريق وقامت السيارات بالمرور من فوقه.

وخلال الفيديو، يظهر الرجل وهو يلوح  للسيارات ويطلب منها التوقف لالتقاط علم المملكة المكتوب عليه “لا إله إلا الله .. محمد رسول الله”.

وتمكن الرجل بإصرار وعزيمة من التقاط العلم وأخذه وعاد به مرة أخرى إلى السيارة في مشهد يجسد الحرص الشديد على رفع راية التوحيد من الوقوع على الأرض.

وقال أحد الحسابات على “تويتر” ويدعى أمجد طه: هكذا هم عيال زايد الكرام.. رجال الشيخ محمد بن زايد.. سمو نخوتهم تُجسد بالميادين دائماً. ابن الإمارات يرفع راية التوحيد من الأرض.. يخاطر بحياته على الطريق السريع لأجل أن يرفع علم السعودية من على الأرض.. نفتدي هذا العلم بالروح. عزوتنا.

المملكة تحتفل بيومها الوطني الـ 92

واحتفلت المملكة بيومها الوطني الـ92، عقب مرور أكثر من 9 عقود على توحيد «الدولة السعودية الثالثة» على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

وأصدر ثالث ملوك البلاد، الملك فيصل بن عبدالعزيز، مرسوماً ملكيًّا في أغسطس من العام 1965 نُشر في صحيفة «أم القرى» وقضى باعتبار اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية، والذي يوافق 23 من سبتمبر كل عام ميلادي، هو اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وكان عُرف الاحتفال باليوم الوطني قد جرى في مرات سابقة بعد توحيد البلاد، بينما ثبّت المرسوم الملكي تاريخ 23 من سبتمبر بشكل رسمي فيما بعد.

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السعودية المملكة العربية السعودية اليوم الوطني اليوم الوطني للمملكة راية التوحيد علم السعودية

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