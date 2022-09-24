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محلل روسي: الأزمة الروسية -الأوكرانية لن تُحل إلا في الرياض

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محلل روسي: الأزمة الروسية -الأوكرانية لن تُحل إلا في الرياض

محلل روسي: الأزمة الروسية -الأوكرانية لن تُحل إلا في الرياض

محلل روسي: الأزمة الروسية -الأوكرانية لن تُحل إلا في الرياض
٠٢:٢٥:٢٩ م، السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

قال المحلل السياسي ألكسندر نازاروف، إن أي مفاوضات مقبلة حاسمة، بين روسيا وأوكرانيا، إذا تحققت ستكون في الرياض، وليست في تركيا.

وأضاف في مقاله المنشور في موقع “روسيا اليوم”،:”  بعدما نجحت وساطة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، في صفقة الأسرى الأخيرة بين البلدين والتي شملت رعايا 5 دول غربية ومن المغرب ستكون الرياض الواجهة لمثل هذه الصفقات”.

وأوضح المحلل السياسي الروسي، أن هناك وساطة سعودية في الأزمة الأوكرانية، مبينا أن “مثل هذه التبادلات أو الإفراجات قد تصبح منتظمة”، لافتا إلى أن الدور المحتمل للرياض أكثر طلبا وأهمية بالنسبة لأوروبا، لذا فإذا ما حدث ذلك، يمكن أن تجري تلك المحادثات في الرياض وليس في تركيا.

وخلص ألكسندر للقول : في هذه الحالة، يصبح موقف المملكة، والدول العربية في الخليج بشكل عام، إن لم يكن حاسما، فهو على أقل تقدير مهما جدا لجميع أطراف “الحرب العالمية الثالثة” التي تدور رحاها الآن.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الرياض روسيا محلل روسي وساطة ولي العهد

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