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هروب جماعي لسجناء في لبنان.. والكشف عن عدد المضبوطين
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هروب جماعي لسجناء في لبنان.. والكشف عن عدد المضبوطين

هروب جماعي لسجناء في لبنان.. والكشف عن عدد المضبوطين

هروب جماعي لسجناء في لبنان.. والكشف عن عدد المضبوطين
٠٢:٠١:٢٢ م، السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني اليوم السبت توقيف 12 سجيناً هربوا من نظارة فصيلة جونية.

وقالت المديرية، عبر حسابها بموقع «تويتر» اليوم، إن البحث مستمرّ لتوقيف باقي الفارين.

وكان وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام المولوي أعلن أمس الجمعة فرار 19 موقوفًا من نظارة فصيلة جونية، وهم 10 لبنانيين وتسعة سوريين.

إحباط شحنات من المخدرات

وفي وقت سابق، أعلن “مولوي”، عن ضبط شحنة مخدرات كانت في طريقها إلى السودان كمحطة أولى.

وكتب عبر حسابه على تويتر: “عملية جديدة تثبت فيها الأجهزة الأمنية إصرارها على مكافحة تهريب المخدرات إلى خارج لبنان، إذ تمكن مكتب مكافحة المخدرات في الشرطة القضائية بالتعاون مع شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك من ضبط نحو 12 طنا من المخدرات مموهة في صناديق من مسحوق الشراب (عصير) متوجهة إلى السودان كمحطة أولى”.

وأضاف: “التحقيقات متواصلة للكشف على كل محتوى الشحنة وملابسات العملية”.

وقال: “لن ندخر جهدا في إحباط كل عمليات التهريب ومنع الأذى والشر عن أشقائنا العرب”.

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الأحداث في لبنان تهريب مخدرات من لبنان لبنان هروب سجناء في لبنان

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