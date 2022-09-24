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إطلاق الصندوق الإسلامي للاجئين برأسمال 100 مليون دولار أمريكي
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إطلاق الصندوق الإسلامي للاجئين برأسمال 100 مليون دولار أمريكي

إطلاق الصندوق الإسلامي للاجئين برأسمال 100 مليون دولار أمريكي

إطلاق الصندوق الإسلامي للاجئين برأسمال 100 مليون دولار أمريكي
٠١:٥٦:٠٤ م، السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت المملكة عن إطلاق “الصندوق العالمي الإسلامي للاجئين” بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية التابع للبنك الإسلامي للتنمية برأسمال أولى يبلغ 100 مليون دولار أمريكي.

جاءت إعلان المملكة على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، على ضرورة تعزيز العمل الجماعي والشراكات لتوفير استجابة أفضل وتطوير حلول مبتكرة ومستدامة وشاملة.

وأعرب الربيعة عن سعادته بالشراكة المثمرة بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبنك التنمية الإسلامي لمساعدة ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين جرى تهجيرهم قسرا من ديارهم؛ بحسب وكالة “واس”.

وأوضح الربيعة أن منطقة منظمة التعاون الإسلامي تحتوي على أكبر عدد من اللاجئين في العالم، مؤكدا أن الجميع يدرك ويتحمل المسؤولية بتوفير كل ما يحتاج إليه اللاجئون والنازحون لعيش حياة آمنة وصحية وكريمة، لافتا إلى أن الصندوق الإسلامي العالمي للاجئين سيساعد على تحقيق هذا الهدف الإنساني.

وأكد الربيعة أن الوقت مثالي لتقديم أساليب مبتكرة لزيادة طرق التمويل للاجئين نظرًا لما يواجهه العالم من تحديات اقتصادية كبيرة وبسبب محدودية قاعدة المانحين، مشيرا إلى أن الدين الإسلامي يحث بشدة على الأعمال الخيرية وأن نجاح الصندوق يعتمد على مشاركة الشركاء المعتمدين والتمويل القائم على المشاريع مع عملية رصد تتسم بالوضوح والشفافية.

الكلمات الدلالية:
100 مليون دولار ‏الأمم المتحدة الصندوق الإسلامي للاجئنين عبدالله الربيعة

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