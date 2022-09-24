السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الداخلية تعلن ضبط (15945) مخالفًا في 7 أيام .. وتحذر من جريمة تستوجب 5 عقوبات
للمرة الثالثة.. الفشل يطارد رحلة «ناسا» للقمر بسبب «عاصفة مرتقبة»
تزامنا مع صعود الدولار.. تراجع أسعار الذهب بالمملكة
لكافة المؤهلات.. أرامكو تعلن فتح باب التقديم على مئات الوظائف الشاغرة
تنبيه عاجل من «الجمارك» للقادمين والمغادرين للمملكة بشأن حمل الأموال
استخراج رخصة إقامة «بدل فاقد».. الجوازات تعلن الرسوم والشروط

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الداخلية تعلن ضبط (15945) مخالفًا في 7 أيام .. وتحذر من جريمة تستوجب 5 عقوبات

الداخلية تعلن ضبط (15945) مخالفًا في 7 أيام .. وتحذر من جريمة تستوجب 5 عقوبات

الداخلية تعلن ضبط (15945) مخالفًا في 7 أيام .. وتحذر من جريمة تستوجب 5 عقوبات
٠١:٤٨:٠٢ م، السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- واس:

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 19 / 2 / 1444 هـ الموافق 15 / 9 / 2022 م حتى 25 / 2 / 1444هـ الموافق 21 / 9 / 2022 م، عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (15945) مخالفًا، منهم (9213) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4266) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2466) مخالفًا لنظام العمل.

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (491) شخصًا، (33%) منهم يمنيو الجنسية، و(56%) إثيوبيو الجنسية، و(11%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (148) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثًا: تم ضبط (9) متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (47181) وافداً مخالفًا، منهم (44077) رجلاً، و(3104) نساء.

خامسًا: تم إحالة (37402) مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1876) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (9683) مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.

هذا بالإضافة إلى مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

الكلمات الدلالية:
التستر على مخالف المخالفين مخالفي الإقامة وزارة الداخلية

مواد ذات صلة

المزيد
وزير الشؤون البلدية يوجه بإنشاء مكاتب لإدارة المشاريع بالأمانات

وزير الشؤون البلدية يوجه بإنشاء مكاتب لإدارة المشاريع بالأمانات

٠٤:٢٤ م، الثلاثاء، ١١ أغسطس ٢٠١٥
«الهيئة» تضبط 4 شبان وفتاة في سهرة ماجنة بأبها

«الهيئة» تضبط 4 شبان وفتاة في سهرة ماجنة بأبها

٠٧:٢٧ م، السبت، ١٩ مارس ٢٠١٦
مرور الرياض: 64 ألف مخالفة خلال الامتحانات واستعدادات مكثفة للإجازة

مرور الرياض: 64 ألف مخالفة خلال الامتحانات واستعدادات مكثفة للإجازة

١٠:٥٠ ص، الخميس، ٠٥ يونيو ٢٠١٤
بالفيديو.. شاب يطعن آخر داخل محل تموينات في مكة

بالفيديو.. شاب يطعن آخر داخل محل تموينات في مكة

٠١:٥٢ ص، السبت، ٠٤ فبراير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *