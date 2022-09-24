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تنبيه عاجل من «الجمارك» للقادمين والمغادرين للمملكة بشأن حمل الأموال
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تنبيه عاجل من «الجمارك» للقادمين والمغادرين للمملكة بشأن حمل الأموال

تنبيه عاجل من «الجمارك» للقادمين والمغادرين للمملكة بشأن حمل الأموال

تنبيه عاجل من «الجمارك» للقادمين والمغادرين للمملكة بشأن حمل الأموال
٠١:٣٠:٣٦ م، السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بيانًا هامًا تنبه فيه على القادمين والمغادرين المملكة، إلى المبلغ المالي المسموح دخوله أو خروجه من المسافر.

وقالت “الجمارك”، إنه يجب على المسافرين القادمين إلى المملكة أو المغادرين منها، الذين يحملون مبالغ تبلغ قيمتها أو تتجاوز 60 ألف ريال بضرورة الإفصاح عنها.

وأفادت الهيئة أنه يلزم الإفصاح وتعبئة نموذج الإقرار للمسافرين عند دخول أو مغادرة البلاد عند حمل ما قيمته 60 ألف ريال أو أكثر، وما يعادلها من الأموال أو المجوهرات أو المعادن الثمينة.

ولفتت إلى أن تقديم الإقرار بشكل إلكتروني يكون عبر تطبيق إقرار المسافرين أو الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

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