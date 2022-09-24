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للمرة الثالثة.. الفشل يطارد رحلة «ناسا» للقمر بسبب «عاصفة مرتقبة»
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للمرة الثالثة.. الفشل يطارد رحلة «ناسا» للقمر بسبب «عاصفة مرتقبة»

للمرة الثالثة.. الفشل يطارد رحلة «ناسا» للقمر بسبب «عاصفة مرتقبة»

للمرة الثالثة.. الفشل يطارد رحلة «ناسا» للقمر بسبب «عاصفة مرتقبة»
٠١:٤٤:١٩ م، السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

تواجه رحلة «ناسا» المرتقبة إلى القمر، مشاكل كبيرة قد تؤدي إلى فشلها، فللمرة الثالثة قد لا تنجح عملية إطلاق صاروخ “ناسا” الجديد العملاق إلى القمر والعقبة تكمن هذه المرة في عاصفة بمنطقة البحر الكاريبي.

وبعد محاولتي إقلاع فاشلتين قبل بضعة أسابيع بسبب مشاكل فنية، أصبحت المحاولة الجديدة المقرر تنفيذها الثلاثاء ضمن برنامج “أرتيميس 1” مهددة بفعل عاصفة تتشكل في منطقة البحر الكاريبي.

ولم يتم تسمية “المنخفض الاستوائي رقم 9” فيما يقع حالياً أسفل جمهورية الدومينيكان، إلا أن هذا المنخفض يُفترض أن يتحول إلى إعصار في الأيام المقبلة وأن يصل عبر خليج المكسيك إلى فلوريدا حيث يقع مركز كينيدي للفضاء الذي سيُطلَق منه الصاروخ.

مشاكل فنية تواجه رحلة الإطلاق

وقال المسؤول في مركز كينيدي مايك بولغر الجمعة إنّ “خطتنا الرئيسية تتمثل في مواصلة المهمة والمباشرة بعملية الإقلاع في 27 سبتمبر.

وأضاف: “لكن إذا تعيّن علينا الانتقال إلى الخطة الثانوية، فسنحتاج إلى بضعة أيام للانتقال من الاختبار الحالي (…) وإعادة الصاروخ إلى مبنى التجميع الخاص به”.

وتتولى وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) مراقبة كل تقرير عن حالة الطقس، فيما قال بولغر “سنتخذ قرارنا ربما كحد أقصى اليوم السبت أو في وقت مبكر من بعد الظهر”.

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