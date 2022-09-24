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تزامنا مع صعود الدولار.. تراجع أسعار الذهب بالمملكة
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تزامنا مع صعود الدولار.. تراجع أسعار الذهب بالمملكة

تزامنا مع صعود الدولار.. تراجع أسعار الذهب بالمملكة

تزامنا مع صعود الدولار.. تراجع أسعار الذهب بالمملكة
٠١:٣٩:٤١ م، السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

تراجعت أسعار الذهب اليوم في المملكة أثناء التعاملات الصباحية، وذلك تزامنا مع صعود سعر الدولار في العالم.

وسجل جرام الذهب عيار 24 خلال التداولات المبكرة من صباح اليوم، نحو 199.06 ريال (52.91 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 149.30 ريال (39.68 دولار)، ليواصل هبوطه أسفل مستوى 150 ريالا الذي حافظ عليه منذ مطلع الشهر الجاري.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 116.12 ريال (30.86 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 99.53 ريال (26.45 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) نحو 6191 ريالاً (1645 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) نحو 1393 ريالاً (370.36 دولار).

وعلى المستوى العالمي؛ تراجعت أسعار الذهب أكثر من 1.5% إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2020 في ختام تداولات آخر جلسة بالأسبوع.

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أسعار الذهب سعر صرف الدولار صعود سعر الدولار هبوط أسعار الذهب

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