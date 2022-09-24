لكافة المؤهلات.. أرامكو تعلن فتح باب التقديم على مئات الوظائف الشاغرة
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أعلنت شركة أرامكو للنفط والغاز (Aramco)، عبرموقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات تخطت الـ 380 وظيفة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
محلل مالي
مهندس تآكل
مسؤول قاعدة بيانات أوراكل أول
كاتب محرر
مهندس عمليات التشغيل
مهندس بترول
فيزيائي بتروفيزيائي
أخصائي بلوكتشين
أخصائي تسويق التكنولوجيا
مستشار فني بحري
علم النفس التجريبي – العافية الرقمية
اختصاصي فنون وثقافة
مهندس نظم وأجهزة
مهندس حماية البيئة
وغيرها
التقديم:
– للتقديم والاطلاع على بقية المجالات المختلفة والشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية:
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