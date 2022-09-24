السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
لكافة المؤهلات.. أرامكو تعلن فتح باب التقديم على مئات الوظائف الشاغرة
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لكافة المؤهلات.. أرامكو تعلن فتح باب التقديم على مئات الوظائف الشاغرة

لكافة المؤهلات.. أرامكو تعلن فتح باب التقديم على مئات الوظائف الشاغرة

لكافة المؤهلات.. أرامكو تعلن فتح باب التقديم على مئات الوظائف الشاغرة
٠١:٣٧:٢٧ م، السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة أرامكو للنفط والغاز (Aramco)، عبرموقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات تخطت الـ 380 وظيفة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

محلل مالي

مهندس تآكل

مسؤول قاعدة بيانات أوراكل أول

كاتب محرر

مهندس عمليات التشغيل

مهندس بترول

فيزيائي بتروفيزيائي

أخصائي بلوكتشين

أخصائي تسويق التكنولوجيا

مستشار فني بحري

علم النفس التجريبي – العافية الرقمية

اختصاصي فنون وثقافة

مهندس نظم وأجهزة

مهندس حماية البيئة

وغيرها

التقديم:

– للتقديم والاطلاع على بقية المجالات المختلفة والشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية:

بوابة التوظيف : (اضغط هنا)

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أرامكو شركة ارامكو فرص عمل وظائف شاغرة

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