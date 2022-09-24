لكافة المؤهلات.. أرامكو تعلن فتح باب التقديم على مئات الوظائف الشاغرة

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أعلنت شركة أرامكو للنفط والغاز (Aramco)، عبرموقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات تخطت الـ 380 وظيفة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

محلل مالي

مهندس تآكل

مسؤول قاعدة بيانات أوراكل أول

كاتب محرر

مهندس عمليات التشغيل

مهندس بترول

فيزيائي بتروفيزيائي

أخصائي بلوكتشين

أخصائي تسويق التكنولوجيا

مستشار فني بحري

علم النفس التجريبي – العافية الرقمية

اختصاصي فنون وثقافة

مهندس نظم وأجهزة

مهندس حماية البيئة

وغيرها

التقديم:

– للتقديم والاطلاع على بقية المجالات المختلفة والشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية:

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