في نقاط.. تعرف على حجم الترسانة النووية الروسية بعد تلويح بوتين بـاستخدام «النووي»

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية للجيش الروسي لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية وفي الوقت نفسه لوح باستخدام السلاح النووي في ظل التطورات الميدانية في جبهة القتال في شرق أوكراني.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا يستطيع بدء الحرب العالمية الثالثة بمجرد النقر على الزر الأحمر على مكتبه في الكرملين، مشيرة إلى أنه إذا قرر شن هجوما نوويا، فيجب أن يمر هذا الأمر بثلاث مستويات على الأقل من عمليات التدقيق الموضوعة لمنع الإطلاق العرضي أو غير المصرح به للصواريخ النووية.

وأوضحت أنه قبل الوصول إلى المستودعات النووية ومواقع الإطلاق المتنقلة والغواصات، لابد أن يمر قرار بوتين بموافقة ثلاث قيادات :

– وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو

– رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي فاليري جيراسيموف

– قائد قوات الصواريخ النووية الروسية، سيرجي كاراكاييف.

وأضافت: “ما لم يكن هناك تغيير في البروتوكولات القياسية منذ غزو روسيا لأوكرانيا، ستكون هناك فجوة مدتها 20 دقيقة بين كل إرسال من تشجت (حقيبة نووية) والتي تحتوي على الرموز المطلوبة لإرسال أمر الإطلاق ومعلومات الاستهداف، إلى السماح للقوات النووية بالتحقق من أنها مصرح بها حقا”.

وتابعت الصحيفة: “هذه التدابير الاحترازية ضرورية بالنظر إلى حجم المخزون النووي الروسي.

أما عن حجم الترسانة النووية الروسية فتشير التقديرات إلى :

– 5977 رأسا نوويا (الأكبر في العالم) مخزنة بشكل أساسي في 12 مستودعا في جميع أنحاء روسيا، يعتقد أن 1500 من تلك الرؤوس جاهزة للانطلاق.

– صواريخ إسكندر قصيرة المدى لإطلاق صواريخ برأس حربي نووي، فإذا تم إطلاقها من قاذفة محمولة على شاحنة في الأراضي الروسية، لافتة إلى أن صواريخ إسكندر يمكن أن تضرب العاصمة البولندية وارسو أو العاصمة السويدية ستوكهولم برأس حربي أكثر تدميراً بثماني مرات من قنبلة هيروشيما.

– صواريخ الباليستية الكلاسيكية العابرة للقارات، موجودة في صوامع بغرب سيبيريا، ويمكنها الوصول بسهولة إلى لندن أو واشنطن. وتابعت: “ما لا نعرفه هو ما إذا كانت الرؤوس النووية الروسية القديمة لا تزال تعمل”.

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