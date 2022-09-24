من اليوم وحتى الخميس.. فتح باب التقديم على رتبة «جندي» بالجوازات

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي لوزارة الداخلية في المملكة عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف المديرية العامة للجوازات رتبة جندي للرجال من حملة شهادة الثانوية العامة فأعلى.

وجاء فتح باب القبول للعمل في الوظائف الشاغرة بمختلف مناطق المملكة، على أن تبدأ عملية التقديم اليوم السبت 24 سبتمبر 2022 الموافق لـ 28 صفر 1444هـ؛ عن طريق الدخول على رابط الموقع الرسمي لمنصة أبشر للتوظيف ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس 29 سبتمبر 2022 الموافق لـ 3 ربيع الأول 1444.

• طريقة تقديم على رتبة جندي بالجوازات

بطريقة سهلة يمكن لكل رجل يرغب في التقديم على رتبة جندي في الجوازات والعمل في مختلف مناطق المملكة الدخول على موقع أبشر الإلكتروني واتباع بعض الخطوات البسيطة والتي جاءت مبينة على النحو التالي:

ـ أول خطوة يجب عليك القيام بها وهي الدخول إلى موقع أبشر توظيف

ـ الضغط على قائمة الوظائف، واختيار الوظيفة المطلوبة في الجوازات.

ـ قراءة شروط التقديم والضغط مباشرة على مربع الموافقة على الشروط.

ـ اضغط على أيقونة تقديم الطلب مع إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة وهي:

(رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد الهجري، الجنس، الحالة الاجتماعية، رقم هوية الأب، جنسية الأم، جوال صاحب الطلب، اسم ورقم جوال أحد الأقارب في حالة تعذر التواصل مع المتقدم، مكان استكمال إجراءات القبول، رغبة التعيين)

ـ النقر على عبارة التالي:

ـ إدخال البيانات العلمية المطلوبة للتقدم على وظيفة الجوازات، ثم النقر على أيقونة حفظ.

ـ النقر على مربع تقديم الطلب يمكنك التعديل على الطلب أو النقر على نعم للموافقة

ـ في الأخير طباعة الطلب من خلال الضغط على طباعة.

• شروط التسجيل في وظائف الجوازات رجال

ـ أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ـ أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

ـ حسن السيرة والسلوك والسمعة.

ـ غير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ـ أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية

ـ أن لا يكون قد أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية

ـ ألا يكون موظفا في جهة حكومية.

ـ أن تكون الهوية الوطنية سـارية الصلاحية وقت التقديم.

ـ أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية وكافة إجراءات واختبارات القبول بنجاح.

ـ ألا يكون متزوجا من غير سعودية .

ـ الشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها لدى وزارة التعليم والتصديق عليها .

• مميزات وراتب الجندي في الجوازات

راتب الجندي في وظيفة الجوازات بالمملكة من (3000 إلي 4000) ريال، كما يحصل على العديد من العلاوات من ضمنها:

ـ بدل مخاطرة تبلغ قيمته (600) ريال

ـ بدل إعاشة تبلغ قيمته (1000) ريال

ـ بدل ميدان تبلغ قيمته (450) ريال

ـ بدل علاوة إرهاب تبلغ قيمته (800) ريال

ـ بدل مواصلات تبلغ قيمته (500) ريال

ـ راتب أساسي تبلغ قيمته (6685) ريال