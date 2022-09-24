استخراج رخصة إقامة «بدل فاقد».. الجوازات تعلن الرسوم والشروط

تواصل- فريق التحرير:

كشفت المديرية العامة للجوازات، عن رسوم استخراج رخصة إقامة “هوية مقيم” بدل فاقد، مشيرة إلى أن الرسوم المقرر لمدة سنة هي500 ريال.

وأوضحت أن هذا المبلغ في حال كانت المدة المتبقية من الإقامة المفقودة سنة أو أقل من سنة، ويتم سدادها عبر نظام “سداد”.

شروط طلب رخصة إقامة “بدل فاقد”

1- إبلاغ الجهة المختصة بالجوازات أو الشرطة في الأماكن التي لا يوجد بها إدارة جوازات عن فقدان رخصة الإقامة.

2- إحضار خطاب من صاحب العمل أو رب الأسرة المقيم لمدير إدارة الجوازات موضحا فيه أسباب فقدان رخصة الإقامة والمكان الذي فقدت فيه.

3- ضرورة إحضار جواز سفر الوافد المستفيد من الإقامة “ساري المفعول”.

4- صورة من رخصة الإقامة المفقودة إن وجدت.

5- تعبئة النموذج الخاص بالفقدان والموجود لدى إدارة الجوازات.

6- تعبئة النموذج الخاص بإصدار رخصة الإقامة، ومطابقة المعلومات للواقع حسبما هو مدون في جواز السفر.

7- توقيع الاستمارة وختمها بختم صاحب العمل.

8- في حال كانت المدة المتبقية من الإقامة المفقودة سنة أو أقل من سنة، فيتم تسديد رسم الإقامة المقرر لمدة سنة (500 ريال) عبر نظام سداد.

9- إحضار صورتين ملونتين حديثتين مقاس 4×6.

10- تسديد رسوم غرامة فقدان رخصة الإقامة (1000 ريال)، مع اشتراط تسجيل البصمة.