السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
استخراج رخصة إقامة «بدل فاقد».. الجوازات تعلن الرسوم والشروط
في نقاط.. تعرف على حجم الترسانة النووية الروسية بعد تلويح بوتين بـاستخدام «النووي»
من اليوم وحتى الخميس.. فتح باب التقديم على رتبة «جندي» بالجوازات
الصحة: 57 إصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة
«الأرصاد» يعلن توقعات طقس اليوم ويطلق تنبيهًا على عسير والمدينة المنورة
للحد من أمور تخالف القيم.. «إنستجرام» يُفاجئ مستخدميه بميزة جديدة

الرئيسية

 /

محليات

 /

استخراج رخصة إقامة «بدل فاقد».. الجوازات تعلن الرسوم والشروط

استخراج رخصة إقامة «بدل فاقد».. الجوازات تعلن الرسوم والشروط

استخراج رخصة إقامة «بدل فاقد».. الجوازات تعلن الرسوم والشروط
٠١:٢١:٣٢ م، السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

كشفت المديرية العامة للجوازات، عن رسوم استخراج رخصة إقامة “هوية مقيم” بدل فاقد، مشيرة إلى أن الرسوم المقرر لمدة سنة هي500 ريال.

وأوضحت أن هذا المبلغ في حال كانت المدة المتبقية من الإقامة المفقودة سنة أو أقل من سنة، ويتم سدادها عبر نظام “سداد”.

شروط طلب رخصة إقامة “بدل فاقد”

1-  إبلاغ الجهة المختصة بالجوازات أو الشرطة في الأماكن التي لا يوجد بها إدارة جوازات عن فقدان رخصة الإقامة.

2-  إحضار خطاب من صاحب العمل أو رب الأسرة المقيم لمدير إدارة الجوازات موضحا فيه أسباب فقدان رخصة الإقامة والمكان الذي فقدت فيه.

3-  ضرورة إحضار جواز سفر الوافد المستفيد من الإقامة “ساري المفعول”.

4- صورة من رخصة الإقامة المفقودة إن وجدت.

5- تعبئة النموذج الخاص بالفقدان والموجود لدى إدارة الجوازات.

6- تعبئة النموذج الخاص بإصدار رخصة الإقامة، ومطابقة المعلومات للواقع حسبما هو مدون في جواز السفر.

7- توقيع الاستمارة وختمها بختم صاحب العمل.

8- في حال كانت المدة المتبقية من الإقامة المفقودة سنة أو أقل من سنة، فيتم تسديد رسم الإقامة المقرر لمدة سنة (500 ريال) عبر نظام سداد.

9- إحضار صورتين ملونتين حديثتين مقاس 4×6.

10- تسديد رسوم غرامة فقدان رخصة الإقامة (1000 ريال)، مع اشتراط تسجيل البصمة.

الكلمات الدلالية:
الجوازات بدل فاقد رخصة إقامة شروط رخصة الإقامة

مواد ذات صلة

المزيد
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء.. أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء.. أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

٠٧:١٩ ص، الثلاثاء، ٠٧ أبريل ٢٠٢٠
«أمانة الرياض» تُزيل التعديات والعشوائيات المقامة على الأراضي الفضاء

«أمانة الرياض» تُزيل التعديات والعشوائيات المقامة على الأراضي الفضاء

١١:٣٦ ص، الثلاثاء، ٠٥ يناير ٢٠١٦
«واثق» بوابة للحصول على بيانات السِجلات التجارية إلكترونياً

«واثق» بوابة للحصول على بيانات السِجلات التجارية إلكترونياً

٠٦:٣١ م، السبت، ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩
جرعات ⁧لقاح كورونا⁩ المعطاة في المملكة تتجاوز 60.1 مليون جرعة

جرعات ⁧لقاح كورونا⁩ المعطاة في المملكة تتجاوز 60.1 مليون جرعة

١٠:٤٠ م، السبت، ١٩ فبراير ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *