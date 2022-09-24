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للحد من أمور تخالف القيم.. «إنستجرام» يُفاجئ مستخدميه بميزة جديدة
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للحد من أمور تخالف القيم.. «إنستجرام» يُفاجئ مستخدميه بميزة جديدة

للحد من أمور تخالف القيم.. «إنستجرام» يُفاجئ مستخدميه بميزة جديدة

للحد من أمور تخالف القيم.. «إنستجرام» يُفاجئ مستخدميه بميزة جديدة
٠٣:٢٧:٤٠ ص، السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف تطبيق “إنستجرام”، التابع لشركة “ميتا”، أنه بصدد اختبار ميزة جديدة تحمي المستخدمين من تلقي صور عارية عبر الرسائل المباشرة “DM” الخاصة بهم.

وأوضحت شركة “ميتا”، في بيان، أن تلك التقنية لن تسمح بعرض الرسائل الفعلية أو مشاركتها مع أطراف ثالثة.

وقالت المتحدثة باسم الشركة “ليز فرنانديز” إنهم يعملون عن كثب مع الخبراء “لضمان أن تحافظ هذه الميزات الجديدة على خصوصية الأشخاص، مع منحهم التحكم في الرسائل التي يتلقونها”.

انتهاك الخصوصية

ويواجه “إنستجرام” مؤخرا انتقادات شديدة تخص انتهاك الخصوصية، وكان استقبال المستخدمين للصور العارية أحد صور هذه الانتهاكات.

ونقل موقع “سكاي نيوز”، عن خبير وسائل التواصل الاجتماعي، محمد الحارثي، قوله إن “إنستجرام على وجه التحديد متهم بالفشل في التعامل مع الصور العارية والمسيئة التي تصل للمشاهير والمؤثرين على المنصة”.

وأضاف أنه “في ظل تزايد الوعي بخطورة استقبال المستخدمين لصور عارية على وسائل التواصل الاجتماعي على صحتهم النفسية، كان لزاما على شبكة إنستجرام اختبار تلك الميزة الجديدة، لكسب ثقة المستخدمين”.

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الكلمات الدلالية:
إنستجرام الصور الصور العارية ميزة ميزة جديدة

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