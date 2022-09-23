المحتجون يقتحمون أحد مقرات الباسيج في العاصمة الإيرانية طهران

تواصل – فريق التحرير:

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن المحتجين اقتحموا أحد مقرات “الباسيج” في العاصمة الإيرانية طهران.

ووفقًا للتقارير المنشورة، أضرم المتظاهرون في مدينة أشنوية بمحافظة أذربيجان شمال غربي إيران النار في منزل عضوين في الحرس الثوري الإيراني.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو، قيام المتظاهرين في مدينة ألوند في قزوين شمالي إيران بتفجير حافلة القوات الأمنية.

العفو الدولية تدين قمع الشرطة لاحتجاجات الشعب

فيما أعلنت منظمة العفو الدولية، أنه بينما يتزايد عدد القتلى في احتجاجات إيران، فإنه يجب على العالم أن يتخذ إجراءات هادفة ضد القمع الدموي لاحتجاجات الشعب الإيراني.

وأوضحت في بيان لها، أن شجاعة المتظاهرين لوفاة مهسا أميني تظهر شدة غضب الشعب الإيراني ضد القوانين التعسفية والقتل غير القانوني والقمع الواسع النطاق.

فيما أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، أنه ردًا على استخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية في الهجوم على أوكرانيا، فقد قررت كييف سحب أوراق اعتماد السفير الإيراني وخفض عدد موظفي السفارة الإيرانية بشكل كبير في العاصمة الأوكرانية.

إطلاق نار على المتظاهرين في طهران

ومساء الجمعة، شهدت أحياء في العاصمة الإيرانية إطلاق نار متواصل، وذلك بعدما تجددت احتجاجات ليلية في عدد من المناطق في طهران.

وأكدت تقارير، استخدام الرصاص الحي في تفريق تظاهرات معارضة في إيران، وطالب المحتجون سكان طهران بالخروج إلى الشوارع، فيما تجددت التظاهرات في مدينة سنندج الإيرانية تنديدًا بمقتل مهسا أميني.

وذكرت مصادر لـ”إيران إنترناشيونال”، أن القوات الأمنية الإيرانية تستخدم الغاز المسيل للدموع في ساحة “هفت حوض” بطهران لتفريق المحتجين.

طلاب الجامعات يدينون حملات الاعتقالات ضد زملائهم

فيما أدان عدد من طلاب جامعة طهران في بيان لهم محاصرة الأمن للجامعة، واعتقال عدد من زملائهم، رافضين تغيير التدريس من الحضوري إلى الافتراضي، “بشكل مسيء”، مؤكدين أنهم لن يحضروا هذه الدروس الافتراضية حتى إشعار آخر.

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منظمة العفو الدولي تدين قمع الشرطة لاحتجاجات الشعب الإيراني