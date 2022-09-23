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بسبب “ناسا”.. مركبة فضائية تصطدم بكويكب في هذا الموعد

بسبب “ناسا”.. مركبة فضائية تصطدم بكويكب في هذا الموعد

بسبب “ناسا”.. مركبة فضائية تصطدم بكويكب في هذا الموعد
٠٢:٤٣:٠٨ ص، السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

في سابقة هي الأولى من نوعها، تسعى وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، الإثنين، إلى صدم مركبة فضائية عمدا بكويكب لتحويل مساره.

ويعد ذلك اختبار رئيسي لقدرة البشرية على منع الأجسام الكونية من تدمير الحياة على الأرض.

وأطلقت “ناسا” المركبة الفضائية “دابل أسترويد ريدايركشن تست” (دارت) من كاليفورنيا في نوفمبر الماضي وهي تقترب بسرعة من هدفها الذي ستضربه بسرعة 23 ألف كيلومتر.

لا داعي للهلع

ووفق وكالة أنباء “فرانس برس”، فإنه لا داعي للهلع، فلا الكويكب ديمورفوس ولا الكويكب الأكبر الذي يدور حوله ديديموس يشكلان أي تهديد لأنهما يدوران حول الشمس على مسافة نحو سبعة ملايين ميل من الأرض في أقرب نقطة.

ومن خلال الاصطدام بديمورفوس، تأمل “ناسا” في دفعه إلى مدار أصغر حيث توفر 10 دقائق من الوقت الذي يستغرقه للالتفاف حول ديديموس والذي يبلغ حاليا 11 ساعة و55 دقيقة، وهو تغيير سيكتشف بواسطة تلسكوبات أرضية في الأيام التالية.

ومن أجل ضرب هذا الهدف الصغير، ستتوجه المركبة بشكل مستقل خلال الساعات الأربع الأخيرة من الرحلة، مثل صاروخ موجه ذاتيا.

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الكلمات الدلالية:
اصطدام كوكب كوكب كويكب مركبة فضائية ناسا

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