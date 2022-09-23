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تنبيه متقدم من “الأرصاد”: ضباب على هذه المناطق حتى الصباح

تنبيه متقدم من “الأرصاد”: ضباب على هذه المناطق حتى الصباح

تنبيه متقدم من “الأرصاد”: ضباب على هذه المناطق حتى الصباح
٠٢:٢٦:٣٣ ص، السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – من تكوّن ضباب على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على هذه المناطق:

1 – منطقة عسير، وتشمل “أبها والنماص بلقرن وتنومة”.

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2 – المنطقة الشرقية، وتشمل “الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة”.

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وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الضباب والعوالق الترابية تبدأ من الساعة الـ 3 من صباح اليوم وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا، يصحبها تدنٍ في مدى الرؤية.

يأتي هذا في الوقت الذي هطلت فيه أمطار غزيرة على محافظات جازان وعسير ونجران والباحة في جنوب المملكة.

فيما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، وأبها والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

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أمطار الأرصاد الضباب المنطقة الشرقية تنبيه متقدم حالة الطقس عسير

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