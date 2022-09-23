بالتفاصيل.. “الخارجية” تطرح 210 وظائف عبر “جدارة” في هذه المجالات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وزارة الخارجية عن 210 وظيفة في عدة التخصصات عبر “جدارة”، بالمرتبة “الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة”، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
* التخصصات المطلوبة:
1 – الهندسية.
2 – الترجمة.
3 – الوثائق والمحفوظات.
4 – القانون.
5 – الإعلام.
6 – التقنية.
7 – المالية.
8 – التعاون الدولي.
* آلية التقديم:
1 – الدخول على نظام التوظيف جدارة + (في الموعد المحدد أدناه).
2 – التأكد من صحة البيانات، وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
3 – في حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع العلم سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.
4 – تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.
5 – يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.
مواعيد التقديم على وظائف وزارة الخارجية:
بداية التقديم: السبت 1444/02/28هـ الموافق 2022/09/24م
-نهاية التقديم: الأربعاء 1444/03/02هـ الموافق 2022/09/28م.
* طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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