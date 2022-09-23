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بالتفاصيل.. “الخارجية” تطرح 210 وظائف عبر “جدارة” في هذه المجالات

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بالتفاصيل.. “الخارجية” تطرح 210 وظائف عبر “جدارة” في هذه المجالات

بالتفاصيل.. “الخارجية” تطرح 210 وظائف عبر “جدارة” في هذه المجالات

بالتفاصيل.. “الخارجية” تطرح 210 وظائف عبر “جدارة” في هذه المجالات
٠٢:١٦:٥٨ ص، السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية عن 210 وظيفة في عدة التخصصات عبر “جدارة”، بالمرتبة “الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة”، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

* التخصصات المطلوبة:

1 – الهندسية.

2 – الترجمة.

3 – الوثائق والمحفوظات.

4 – القانون.

5 – الإعلام.

6 – التقنية.

7 – المالية.

8 – التعاون الدولي.

* آلية التقديم:

1 – الدخول على نظام التوظيف جدارة + (في الموعد المحدد أدناه).

2 – التأكد من صحة البيانات، وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

3 – في حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع العلم سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.

4 – تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.

5 – يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

مواعيد التقديم على وظائف وزارة الخارجية:

بداية التقديم: السبت 1444/02/28هـ الموافق 2022/09/24م

-نهاية التقديم: الأربعاء 1444/03/02هـ الموافق 2022/09/28م.

* طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي  (اضغط هنا).

– المصدر  : (اضغط هنا).

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الكلمات الدلالية:
جدارة فرص عمل نظام التوظيف وزارة الخارجية وظائف شاغرة

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