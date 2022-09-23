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والسبب صادم.. رجل قانون يتخلص من زوجته ونجله بدولة عربية

والسبب صادم.. رجل قانون يتخلص من زوجته ونجله بدولة عربية

والسبب صادم.. رجل قانون يتخلص من زوجته ونجله بدولة عربية
٠٢:٢٣:١٥ ص، السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قتل نائب عام محكمة الجنايات الكبرى في الأردن زوجته ونجله (16 عاماً)، رمياً بالرصاص في مزرعة خاصة به في منطقة دبين بمحافظة جرش شمالي البلاد.

وبحسب موقع “العربية نت”، فإنه جرى إسعافهما للمستشفى، وما لبثا أن فارقا الحياة، بينما توجه مطلق النار إلى المركز الأمني وسلم نفسه وتم مباشرة التحقيقات معه.

خلاف عائلي

ووفق المصدر ذاته، فإن خلاف عائلي وقضية في المحكمة بين الزوجة والنائب العام هما السبب الذي أفضى للجريمة.

وكان من المفترض أن يكون هناك جلسة في المحكمة للنظر في القضية بين الزوجين، إلا أن طرفي الخلاف بالإضافة إلى الابن اجتمعوا في مزرعة خاصة بالعائلة، ووقعت الجريمة.

من جانبه، قرر المدعي العام في عمّان حظر النشر بأي أمور أو معلومات تتعلق بالواقعة.

 

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الكلمات الدلالية:
الأردن المدعي العام النيابة رجل قانون يقتل زوجته ونجله

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