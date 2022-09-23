بمشاركة المملكة.. بيان رباعي يدعو لتطبيق بنود اتفاق الهدنة في اليمن

تواصل – فريق التحرير:

دعا بيان أمريكي بريطاني سعودي إماراتي، اليوم إلى ضرورة تطبيق بنود اتفاق الهدنة في اليمن.

وأدان البيان الرباعي ،التعزيزات العسكرية الحوثية واعتبرها تقويضا للهدنة في اليمن، مطالبًا بمواصلة الحوار برعاية أممية للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في اليمن.

فيما كشف المبعوث الأمريكي الخاص باليمن، أن لديه مقترح جديد للأزمة اليمنية يعالج عدة قضايا بينها الموانئ والطيران.

فيما أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن رشاد العليمي، أن هناك ضغوطًا لاستمرار الهدنة، وأن الحكومة تأخذها بعين الاعتبار لأسباب إنسانية، مؤكدًا أن الهدنة مهددة بسبب رفض الحوثيين الإيفاء بالشروط.

الحوثي نهب أموال عائدات النفط وإيران سبب دمار اليمن

وكشف رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، أن مليشيات الحوثي نهبت أموالا من عائدات المشتقات النفطية.

وأوضح في تصريحات لـ “العربية”، أن الحوثيين يغلبون مصالح إيران على مصالح الشعب اليمني، مؤكدًا أن إيران تصدر كل ما هو مدمر لليمن.

وأضاف أن ميليشيات الحوثي حولت البحر الأحمر إلى رهينة لخزان صافر، لافتًا إلى أن حزب الله ومليشيات الحوثي يعتقدان أن معركتهما المقبلة في باب المندب.

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وأشار إلى أن سجناء القاعدة وداعش الذين أطلقوا من صنعاء تحركوا إلى المناطق المحررة، وأن هناك خطر دائم على اليمن بسبب تحالف القاعدة والحوثيين.

وبين أن الحوثيين يقدمون مطالب جديدة رغم عدم التزامهم بالاتفاقات السابقة، وأنهم يتحملون مسؤولية عدم فتح طرقات تعز، مؤكدُا أنهم يمتنعون عن فتح طريق المدينة.

أمريكا: نعمل مع المملكة على تعزيز الأمن باليمن

فيما أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن واشنطن تعمل مع المملكة على تعزيز الأمن الإقليمي وتحقيق سلام دائم باليمن وتعزيز التعاون بشأن الطاقة النظيفة.

وكشفت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي أن الحوثيين غير ملتزمين بالهدنة على عكس الحكومة، مشيرًا إلى أنه لدى الجميع أمل بصمود الهدنة في اليمن.