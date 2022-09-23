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باحثون يكتشفون عيبًا خطيرًا في «جيمس ويب» أقوى تلسكوبات ناسا
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باحثون يكتشفون عيبًا خطيرًا في «جيمس ويب» أقوى تلسكوبات ناسا

باحثون يكتشفون عيبًا خطيرًا في «جيمس ويب» أقوى تلسكوبات ناسا

باحثون يكتشفون عيبًا خطيرًا في «جيمس ويب» أقوى تلسكوبات ناسا
٠١:٣١:٠٣ ص، السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت ورقة بحثية لعلماء بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، من أن تلسكوب “جيمس ويب”، الذي تصفه ناسا بالأقوى حتى الآن، قد يكون به عيب كبير.

وأوضحت الدراسة أن الآليات التي يستخدمها العلماء لفك تشفير المعلومات الطيفية بعد أن يقوم تلسكوب “جيمس ويب” بإجراء عملية الرصد، قد تكون غير دقيقة.

فك تشفير الإشارات

وقالت الورقة إن الأدوات التي يستخدمها علماء الفلك عادة لفك تشفير الإشارات القائمة على الضوء قد لا تكون جيدة بما يكفي لتفسير بيانات التلسكوب الجديد بدقة.

وأشارت إلى أن هذا قد يكون عقبة كبيرة أمام دراسة الكواكب الخارجية، والتي يمكن أن توفر أدلة رئيسية للحياة الموجودة خارج نظامنا الشمسي.

وقال براجوال نيراولا، المؤلف المشارك في الورقة البحثية من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إن هذه مشكلة كبيرة تحتاج إلى معالجة.

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