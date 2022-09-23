اليوم.. تعرف على مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 28 صفر 1444 هجرية، الموافق 24 سبتمبر 2022م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:11 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:59 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم السبت 28 صفر 1444هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:55
المدينة – 4:54
الرياض – 4:25
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:13
المدينة – 12:14
الرياض – 11:46
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:38
المدينة – 3:40
الرياض – 3:12
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:16
المدينة – 6:16
الرياض – 5:48
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:46
المدينة – 7:47
الرياض – 7:18