اليوم.. تعرف على مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 28 صفر 1444 هجرية، الموافق 24 سبتمبر 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:11 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:59 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم السبت 28 صفر 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:55

المدينة – 4:54

الرياض – 4:25

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:13

المدينة – 12:14

الرياض – 11:46

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:38

المدينة – 3:40

الرياض – 3:12

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:16

المدينة – 6:16

الرياض – 5:48

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:46

المدينة – 7:47

الرياض – 7:18