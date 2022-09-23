في اليوم الوطني.. السفارات تحتفل وعلم المملكة يرفرف عاليًا على مستوى العالم

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احتفلت سفارات المملكة عبر العالم، باليوم الوطني الـ92، فيما رفرف علم المملكة عاليًا في مناطق مختلفة من العالم؟

الكويت

ففي الكويت، احتفت السفارة بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة، بحضور صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة بدولة الكويت الدكتور محمد الفارس.

قطر

من جهته، أكد صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، خلال احتفال السفارة، بعمق الروابط التاريخية والأخوية ووشائج القربى التي تربط الشقيقتين المملكة العربية السعودية ودولة قطر القائمة على قواعد متينة راسخة من المحبة والتقدير والاحترام المتبادل والتعاون والمصلحة المشتركة.

الإمارات

كما أقامت سفارة المملكة في أبو ظبي احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات تركي بن عبدالله الدخيل، ومن الجانب الإماراتي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، والشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ زايد بن سيف بن زايد آل نهيان، ومعالي وزير العدل عبدالله النعيمي، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي لدى الإمارات.

تونس

فيما احتفت سفارة المملكة بدولة تونس باليوم الوطني الـ 92 للمملكة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس عبد العزيز الصقر، ومعالي وزير الدفاع التونسي عماد مميش، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين والسياسيين التونسيين والسفراء المعتمدين في تونس، وممثلي المنظمات والهيئات غير الحكومية، وكبرى الشركات والشخصيات الإعلامية والثقافية، إضافة إلى عدد من المبتعثين والمتدربين السعوديين.

المغرب

واحتفت سفارة المملكة في المغرب باليوم الوطني الـ 92، بحضور معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الأستاذ عبد الله بن سعد الغريري، ورئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، وعدد من الوزراء في الحكومة المغربية، ومجموعة من الأمناء العامين للأحزاب السياسية، وعدد من الشخصيات المدنية والقضائية، إلى جانب عدد من سفراء الدول العربية والإسلامية والأجنبية بالمغرب، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية

السودان

كما احتفت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى السودان باليوم الوطني الـ 92 للمملكة، بحضور معالي وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم ممثل رئيس مجلس السيادة السوداني ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر، وعدد من المسؤولين السودانيين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السودان.

لبنان

من جهتها، أقامت سفارة المملكة العربية السعودية في الجمهورية اللبنانية حفل استقبال، احتفاءً باليوم الوطني الثاني والتسعين للمملكة.

حضر الحفل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري ومنسوبو السفارة والملحقيات التابعة لها.

بلجيكا

وأقام معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الدكتور خالد بن إبراهيم الجندان، والمندوب الدائم للمملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي أمس، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة في العاصمة بروكسل.

هولندا

كما أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا زياد بن معاشي العطية، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 92، حضره عدد من المسؤولين الهولنديين ورؤساء البعثات والأمناء العامين لعدد من المنظمات الدولية.

آيرلندا

فيما أقامت سفارة المملكة لدى أيرلندا في العاصمة دبلن حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين نايل بن أحمد الجبير .

تركيا

وأقامت سفارة المملكة في أنقرة حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 ، بحضور عدد من المسؤولين الأتراك يتقدمهم معالي وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ومعالي رئيس الشؤون الدينية التركية الدكتور علي أرباش ووالي أنقرة واصب شاهين .

روسيا

من جهتها، احتفت سفارة المملكة في روسيا الاتحادية في العاصمة الروسية موسكو، بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 .

الصين

كما احتفت سفارة المملكة في جمهورية الصين الشعبية بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة، بحضور معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية الأستاذ عبدالرحمن الحربي، ومعالي نائب وزير خارجية جمهورية الصين دينغ لي وعدد من سفراء الدول العربية والصديقة.

باكستان

أيضا، احتفت سفارة المملكة في جمهورية باكستان الإسلامية بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة ، بحضور معالي وزير الداخلية الباكستاني رانا ثناء الله، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، وعدد من المسؤولين الباكستانيين.

النيجر

واحتفت سفارة المملكة لدى جمهورية النيجر باليوم الوطني الـ 92 للمملكة، بحضور عدد من المسؤولين في النيجر يتقدمهم دولة رئيس البرلمان النيجري وأعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلون للمنظمات الدولية.

احتفالات اليوم الوطني

وتحتفل المملكة، اليوم، بيومها الوطني الـ92، عقب مرور أكثر من 9 عقود على توحيد «الدولة السعودية الثالثة» على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

وأصدر ثالث ملوك البلاد، الملك فيصل بن عبدالعزيز، مرسوماً ملكيًّا في أغسطس من العام 1965 نُشر في صحيفة «أم القرى» وقضى باعتبار اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية، والذي يوافق 23 من سبتمبر كل عام ميلادي، هو اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وكان عُرف الاحتفال باليوم الوطني قد جرى في مرات سابقة بعد توحيد البلاد، بينما ثبّت المرسوم الملكي تاريخ 23 من سبتمبر بشكل رسمي فيما بعد.

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