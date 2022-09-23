الجمعة، ٢٧ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
يقام بمناسبة اليوم الوطني.. انتهاء مزاد اللوحات الإلكترونية الاستثنائي اليوم
منظمة العفو الدولي تدين قمع الشرطة لاحتجاجات الشعب الإيراني
اليوم.. تعرف على مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة
عاجل.. سمو ولي العهد يلتقي مسؤولين أمريكيين بقصر السلام في جدة
عاجل.. أوكرانيا تطرد سفير إيران من أراضيها لهذا السبب
“دراسة”.. الفاكهة علاج لمرض لا يخطر على البال

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

يقام بمناسبة اليوم الوطني.. انتهاء مزاد اللوحات الإلكترونية الاستثنائي اليوم

يقام بمناسبة اليوم الوطني.. انتهاء مزاد اللوحات الإلكترونية الاستثنائي اليوم

يقام بمناسبة اليوم الوطني.. انتهاء مزاد اللوحات الإلكترونية الاستثنائي اليوم
٠١:٣٣:٥٦ ص، السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

ينتهي اليوم السبت، مزاد اللوحات الإلكتروني الاستثنائي، الذي يقام بمناسبة اليوم الوطني الـ92، عبر منصة “أبشر”.

وقالت “أبشر” في تغريدة على حسابها بـ”تويتر”، إن مزاد اللوحات الإلكترونية الاستثنائي المقام بمناسبة اليوم الوطني ينتهي اليوم.

وكانت منصة الخدمات الإلكترونية “أبشر”، أعلنت الخميس عبر حسابها بـ”تويتر” انطلاق هذا المزاد بشكل استثنائي بمانسبة اليوم الوطني.

وآنذاك نشرت المنصة نماذج لأبرز اللوحات المرورية المميزة بالأسماء والأرقام، والتي يمكن اختيارها عبر مزاد اللوحات الإلكترونية.

والأحد الماضي، أطلقت الإدارة العامة للمرور، مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة “‫أبشر”، التي تمكّن الراغبين من شراء اللوحات المميزة عبر المشاركة في المزاد إلكترونيًّا، واستمر حتى الأربعاء، قبل أن تعلن أنه يستأنف الخميس بمناسبة اليوم الوطني.

خطوات طريقة الوصول للخدمة

وكان حساب “الإدارة العامة للمرور” نشر في وقت سابق على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، خطوات طريقة الوصول للخدمة والتي جاءت كالآتي:

1- الدخول على منصة أبشر ثم اختر خِدْمَات من تبويب خدماتي.

2- اختيار المرور.

3- اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

وأضافت الإدارة أنه يمكن مشاركة المستخدمين من جميع أنحاء المملكة في مزاد اللوحات الإلكتروني، دون زيارة مقرات الإدارة.

اقرأ أيضًا:

اليوم الوطني.. انطلاق المزاد الاستثنائي للوحات الإلكترونية المميزة

 

الكلمات الدلالية:
أبشر اللوحات الإلكترونية اللوحات الإلكترونية المميزة المرور اليوم الوطني مزاد اللوحات الإلكترونية

مواد ذات صلة

المزيد
الحشرات والخنافس تغزو الجوف.. والأهالي يناشدون الزراعة للقضاء عليها

الحشرات والخنافس تغزو الجوف.. والأهالي يناشدون الزراعة للقضاء عليها

٠٨:٣٢ ص، الأحد، ١٠ أبريل ٢٠١٦
عسير.. إحالة قيادات في أمانة المنطقة ومقاول للتحقيق بسبب حادث «فتيات بلقرن»

عسير.. إحالة قيادات في أمانة المنطقة ومقاول للتحقيق بسبب حادث «فتيات بلقرن»

٠٥:١٤ م، الأحد، ١٨ يونيو ٢٠١٧
المملكة تدين الأحداث الإرهابية الآثمة في مصر وليبيا وتونس

المملكة تدين الأحداث الإرهابية الآثمة في مصر وليبيا وتونس

١١:٥٠ م، الثلاثاء، ٢٤ نوفمبر ٢٠١٥
صحيفة كورية: صراع شرس بين «سامسونج» و«آبل» للهيمنة على أسواق الخليج

صحيفة كورية: صراع شرس بين «سامسونج» و«آبل» للهيمنة على أسواق الخليج

٠١:٥٨ م، الخميس، ٢١ مايو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *