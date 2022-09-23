يقام بمناسبة اليوم الوطني.. انتهاء مزاد اللوحات الإلكترونية الاستثنائي اليوم

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ينتهي اليوم السبت، مزاد اللوحات الإلكتروني الاستثنائي، الذي يقام بمناسبة اليوم الوطني الـ92، عبر منصة “أبشر”.

وقالت “أبشر” في تغريدة على حسابها بـ”تويتر”، إن مزاد اللوحات الإلكترونية الاستثنائي المقام بمناسبة اليوم الوطني ينتهي اليوم.

وكانت منصة الخدمات الإلكترونية “أبشر”، أعلنت الخميس عبر حسابها بـ”تويتر” انطلاق هذا المزاد بشكل استثنائي بمانسبة اليوم الوطني.

وآنذاك نشرت المنصة نماذج لأبرز اللوحات المرورية المميزة بالأسماء والأرقام، والتي يمكن اختيارها عبر مزاد اللوحات الإلكترونية.

والأحد الماضي، أطلقت الإدارة العامة للمرور، مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة “‫أبشر”، التي تمكّن الراغبين من شراء اللوحات المميزة عبر المشاركة في المزاد إلكترونيًّا، واستمر حتى الأربعاء، قبل أن تعلن أنه يستأنف الخميس بمناسبة اليوم الوطني.

خطوات طريقة الوصول للخدمة

وكان حساب “الإدارة العامة للمرور” نشر في وقت سابق على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، خطوات طريقة الوصول للخدمة والتي جاءت كالآتي:

1- الدخول على منصة أبشر ثم اختر خِدْمَات من تبويب خدماتي.

2- اختيار المرور.

3- اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

وأضافت الإدارة أنه يمكن مشاركة المستخدمين من جميع أنحاء المملكة في مزاد اللوحات الإلكتروني، دون زيارة مقرات الإدارة.

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