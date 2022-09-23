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عاجل.. سمو ولي العهد يلتقي مسؤولين أمريكيين بقصر السلام في جدة

عاجل.. سمو ولي العهد يلتقي مسؤولين أمريكيين بقصر السلام في جدة

عاجل.. سمو ولي العهد يلتقي مسؤولين أمريكيين بقصر السلام في جدة
١٢:٢١:٠٤ ص، السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ـ حفظه الله ــ اليوم في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة، منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي السيد بريت ماكغورك، وكبير المستشارين لشؤون أمن الطاقة العالمي السيد آموس هوكستين، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن السيد تيم ليندركينج.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين والمتابعة النشطة لمخرجات قمة جدة وخاصة في مجال أمن الطاقة والاستثمار في الشراكة العالمية للبنية التحتية والاستثمار.

كما تم مناقشة التطورات في المنطقة بما في ذلك اليمن، وقد أبدى الجانب الأمريكي خلال اللقاء عن شكر الولايات المتحدة لجهود وساطة سموه ـ حفظه الله ـ التي تكللت بالنجاح بالإفراج عن اثنين من المواطنين الأمريكيين ضمن العشرة أسرى من جنسيات مختلفة، وتقديرهم لما يبذله سموه ـ حفظه الله ـ من جهود إنسانية في هذا الشأن.

الكلمات الدلالية:
بن سلمان جدة فصر السلام مسؤولين أمريكيين ولي العهد

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