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عاجل.. أوكرانيا تطرد سفير إيران من أراضيها لهذا السبب

عاجل.. أوكرانيا تطرد سفير إيران من أراضيها لهذا السبب

عاجل.. أوكرانيا تطرد سفير إيران من أراضيها لهذا السبب
١٢:٠٧:٥٥ ص، السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، أنها قررت سحب اعتماد سفير إيران بأوكرانيا وخفض عدد الموظفين في السفارة الإيرانية في كييف

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنها أبلغت القائم بالأعمال الإيراني أن استخدام أسلحة إيرانية في بلادنا يتعارض مع موقف الحياد.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأوكراني، أنه أسقط طائرة مسيرة من صناعة إيرانية في مقاطعة دنيبرو.

قتلى وجرحى في هجوم روسي بمسيرات إيرانية

كشفت الإدارة العسكرية لمنطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية، عن سقوط قتيلين و9 جرحى في قصف روسي على قرى بالمنطقة.

وأكدت قيادة الأركان الأوكرانية، مقتل مدني في هجوم روسي بمسيرة إيرانية في أوديسا.

هيئة الأركان الأوكرانية: ضغوط روسية على سكان المناطق المحتلة للمشاركة في الاستفتاء بالترهيب وبالمكافآت المالية.

ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا

فيما أعلن رئيس لجنة التحقيق الدولية بشأن أوكرانيا، أن اللجنة تؤكد بناء على أدلة لديها ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، لافتًا إلى أن جنود روس ارتكبوا جرائم تشمل العنف الجنسي والتعذيب، وأن محققين بالأمم المتحدة كشفوا عن جرائم حرب “ارتُكبت” في أوكرانيا.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا إيران حرب أوكرانيا روسيا سحب السفير مسيرات إيرانية

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