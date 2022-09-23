“دراسة”.. الفاكهة علاج لمرض لا يخطر على البال

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كشفت دراسةٌ بريطانية جديدة أن تكرار تناول الفاكهة لمرات متعددة خلال اليوم ليس له فوائد غذائية فقط، ولكنه علاج للصحة النفسية والإدراكية، ويخفف عوارض الاكتئاب والقلق.

وأكدت الدراسة أن تناول المزيد من الفاكهة يخفف أعراض الاكتئاب، وفي المقابل، فإن استهلاك الأطعمة التي تفتقر للعناصر الغذائية المفيدة، يرفع نسبة التوتر والقلق، وفق ما نقله موقع “روسيا اليوم”.

طريقة تناول الأغذية

وأرجعت الدراسة، هذا الأمر للطريقة التي تؤثر بها الأغذية على العملية الإدراكية، فالنظام الغذائي السيء يُضعف الوظيفة الإدراكية بينما يحسنها النظام الغذائي المتوازن والجيد.

وأشار الباحثون إلى أن تأثير النظام الغذائي الخاطئ لا يتوقف فقط عند شعور الإنسان بحالة مزاجية سيئة، بل إن تدهور الصحة النفسية قد يمتد ليشمل الإصابة بمشكلات الفشل المعرفي، كالهفوات الذهنية ومشكلات في الذاكرة.

وخلصت الدراسة إلى أن عدد المرات التي يتناول بها الفرد الفاكهة أكثرُ أهمية من الكمية التي يستهلكها، فتكرار تناولها يؤثر إيجابا على الصحة النفسية، ويحمي من الأمراض العقلية والمعرفية بشكل عام.

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