“العليمي”: الحوثي نهب أموال عائدات النفط وإيران سبب دمار اليمن

تواصل – فريق التحرير:

كشف رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، أن مليشيات الحوثي نهبت أموالا من عائدات المشتقات النفطية.

وأوضح في تصريحات لـ “العربية”، أن الحوثيين يغلبون مصالح إيران على مصالح الشعب اليمني، مؤكدًا أن إيران تصدر كل ما هو مدمر لليمن.

ميليشيات الحوثي حولت البحر الأحمر إلى رهينة

وأضاف أن ميليشيات الحوثي حولت البحر الأحمر إلى رهينة لخزان صافر، لافتًا إلى أن حزب الله ومليشيات الحوثي يعتقدان أن معركتهما المقبلة في باب المندب.

وأشار إلى أن سجناء القاعدة وداعش الذين أطلقوا من صنعاء تحركوا إلى المناطق المحررة، وأن هناك خطر دائم على اليمن بسبب تحالف القاعدة والحوثيين.

وبين أن الحوثيين يقدمون مطالب جديدة رغم عدم التزامهم بالاتفاقات السابقة، وأنهم يتحملون مسؤولية عدم فتح طرقات تعز، مؤكدُا أنهم يمتنعون عن فتح طريق المدينة.

أمريكا: نعمل مع المملكة على تعزيز الأمن باليمن

فيما أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن واشنطن تعمل مع المملكة على تعزيز الأمن الإقليمي وتحقيق سلام دائم باليمن وتعزيز التعاون بشأن الطاقة النظيفة.

وكشف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي أن الحوثيين غير ملتزمين بالهدنة على عكس الحكومة، مشيرًا إلى أنه لدى الجميع أمل بصمود الهدنة في اليمن.

وزير الخارجية يناقش مع بلينكن أمن المنطقة

فيما قال وزير الخارجية الأمير فبصل بن فرحان، إن الاجتماع مع بلينكن بحث التعاون الإقليمي وأمن المنطقة وكان إيجابيا بشكل كبير، مؤكدًا أن الإشارات “ليست إيجابية” بشأن مفاوضات الاتفاق النووي، وأن المملكة تشجع الطرفين على الجدية.

أمريكا: القتل الدموي في إيران صادم

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الإدارة الأمريكية أنها تتابع الأحداث الجارية في إيران عن كثب، مؤكدة أن القتل الدموي في إيران صادم، وأن قطع النظام الإيراني للإنترنت ما هو إلا محاولة لإخفاء حملته العنيفة ضد المتظاهرين.

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