عاجل.. إطلاق نار أحياء مختلفة من العاصمة الإيرانية طهران(فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

شهدت أحياء في العاصمة الإيرانية إطلاق نار متواصل، وذلك بعدما تجددت احتجاجات ليلية في عدد من المناطق في طهران.

وأكدت تقارير، استخدام الرصاص الحي في تفريق تظاهرات معارضة في إيران، وطالب المحتجون سكان طهران بالخروج إلى الشوارع، فيما تجددت التظاهرات في مدينة سنندج الإيرانية تنديدًا بمقتل مهسا أميني.

وأظهرت مقاطع فيديو رجال الأمن وهم يتراجعون أمام المتظاهرين في رشت شمالي إيران ويطلقون الرصاص على المحتجين.

كما أوضحت الفيديوهات، المحتجين في حي “ستار خان” بطهران، مساء اليوم الجمعة وهم يهتفون: “هذا العام عام الدم.. خامنئي سيسقط”.

وذكرت مصادر لـ”إيران إنترناشيونال”، أن القوات الأمنية الإيرانية تستخدم الغاز المسيل للدموع في ساحة “هفت حوض” بطهران لتفريق المحتجين.

طلاب الجامعات يدينون حملات الاعتقالات ضد زملائهم

فيما أدان عدد من طلاب جامعة طهران في بيان لهم محاصرة الأمن للجامعة، واعتقال عدد من زملائهم، رافضين تغيير التدريس من الحضوري إلى الافتراضي، “بشكل مسيء”، مؤكدين أنهم لن يحضروا هذه الدروس الافتراضية حتى إشعار آخر.

و في خضم الاحتجاجات العارمة في البلاد، أعلن وزير الداخلية الإيراني، أن نتائج التحقيقات المختلفة بشأن الشابة القتيلة “مهسا أميني”، أظهرت أنه لم يكن هناك ضرب ولا كسر في الجمجمة.

سقوط أكثر من 50 قتيلًا وعشرات الجرحي

ورغم سقوط ما يقارب من 50 قتيلا وعشرات الجرحى في الاحتجاجات الإيرانية، أشادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بما سمته “ضبط النفس” من قبل قوات الأمن في التعامل مع المحتجين.

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