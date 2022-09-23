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مخطوطات قديمة وكتب لشخصيات بارزة تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب
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مخطوطات قديمة وكتب لشخصيات بارزة تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب

مخطوطات قديمة وكتب لشخصيات بارزة تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب

مخطوطات قديمة وكتب لشخصيات بارزة تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب
١١:٤٩:٢٩ م، الجمعة، ٢٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ينطلق معرض الرياض الدولي للكتاب في 29 سبتمبر الجاري، بمشاركة كتب مهمة.

وقالت منصة المعرض في تغريدة على حسابها بتويتر، إن المعرض سينطلق في الفترة من 29 سبتمبر ويستمر حتى 8 أكتوبر.

برنامج المعرض

ووفق المصدر ذاته، سيشهد المعرض مشاركة مخطوطات قديمة وكُتب مهمَّة مملوكة لشخصيات ثقافية بارزة في “جناح المكتبات الفردية” ضمن الأجنحة المصاحبة للمعرض.

كما سيشهد المعرض جناحا للطفل، وأمسيات شعرية، ومشاركة شخصيات ثقافية مهمة.

والمعرض تنفذه هيئة الأدب والنشر والترجمة التابعة لوزارة الثقافة، ويعد بمثابة نافذة ثقافية تجمع صنّاع الأدب والنشر والترجمة من المؤسسات والشركات المحلية والدولية مع القراء والمهتمين.

وبالإضافة إلى الكتب المعروضة، سيتضمن المعرض عدداً من الفعاليات الثقافية النوعية، والمنصات الحوارية، والمحاضرات التفاعلية، وورش العمل التي تغطي مجالات الفن، والقراءة، والكتابة والنشر، وصناعة الكتاب، والترجمة.

وفي وقت سابق، الدكتور محمد علوان، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة،  أن “المعرض له إسهامات عميقة في المشهد الأدبي، ودور بارز في نهضة الأدب والثقافة والعلوم والفنون بالمملكة”، واصفاً إياه بالجسر الثقافي لفهم الآخر.

وأشار علوان إلى أن المعرض يعد ثاني المعارض بعد المدينة المنورة التي تأتي ضمن مبادرة «معارض الكتاب» لهذا العام، والتي ستختتم بثالث في جدة نهاية 2022 بمشيئة الله.

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الكلمات الدلالية:
مخطوطات قديمة معرض معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض الكتاب

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